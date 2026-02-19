Betrüger brachten Kärntnerin um fünfstellige Summe

Eine Frau (39) aus dem Bezirk St. Veit an der Glan wurde Opfer eines Betrugs. Im Glauben, Goldbarren zu erhalten, überwies sie eine fünfstellige Summe auf verschiedene Konten. Die Polizei ermittelt bereits in dem Fall.

Der Betrug zog sich über neun Monate, so die Beamten der Polizeiinspektion Brückl. Erstmals wurde die 39-Jährige am 12. Mai 2025 von dem bislang unbekannten Täter kontaktiert. Über WhatsApp erklärte er ihr, dass er für seine Arbeit im Ausland Goldbarren erhielt. Diese wolle er nun zu ihr nach Österreich verschicken.

Kärntnerin überwies über Monate Geld

„Nachdem die Frau ihre gesamten Daten übermittelte, erhielt sie eine Versandbestätigung“, heißt es in dem Bericht der Polizei. Es blieb aber nicht dabei. Stattdessen erhielt sie in den darauffolgenden Monaten immer neue Mails, mit weiteren Geldforderungen rund um die versprochene Lieferung. „Die Frau tätigte mehrere Teilzahlungen auf verschiedene österreichische und deutsche Konten“, führt die Exekutive abschließend aus. „Die Schadenssumme beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.“