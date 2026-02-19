VCÖ will Schwachstellen bei Kärntens Bus-Haltestellen aufzeigen

Der Busverkehr ist eine zentrale Säule des öffentlichen Verkehrsangebots. Kärntenweit gibt es mehr als 3.000 Bus-Haltestellen. VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky betont: „Die Bus-Fahrgäste leisten einen wichtigen Beitrag, um Staus und andere Verkehrsprobleme zu verringern und unsere Mobilität auf Klimakurs zu bringen. Umso wichtiger ist es, dass die Haltestellen nicht vernachlässigt werden.“ Die Mobilitätsorganisation möchte daher nun gemeinsam mit den Fahrgästen notwendige Verbesserungen bei Haltestellen aufzeigen. Über eine Online-Karte können eventuelle Mängel nun gemeldet werden.

VCÖ startet Online-Aktion

Einen Schwerpunkt setzt der VCÖ dabei unter anderem auf die Verkehrssicherheit im Umfeld von Haltestellen. „Eine sichere Haltestelle ist erstens über einen Gehsteig beziehungsweise Gehweg erreichbar und falls eine Straße zu überqueren ist, dann braucht es hier einen sicheren Übergang. Vor allem in den Regionen ist das essenziell, denn hier sind viele Bus-Fahrgäste einerseits Schülerinnen und Schüler und andererseits ältere Menschen, die länger benötigen, um eine Straße zu überqueren“, betont Jaschinsky. Bis zum 30. April können Fahrgäste online Mängel bei Haltestellen eintragen. Der VCÖ sammelt die Einträge und leitet sie dann an die jeweils zuständigen Stellen weiter.