Bekannte Hochzeitslocation am Danielsberg steht zum Verkauf

Der Herkuleshof am Danielsberg, eine beliebte Hochzeitslocation im Kärntner Mölltal, sucht neue Besitzer. Das Anwesen steht für acht Millionen Euro zum Verkauf.

„Nutzen Sie die Gelegenheit, Eigentümer dieses außergewöhnlichen Anwesen zu werden“, heißt es auf der Webseite der Unternehmensgruppe „Austria Sotheby’s International Realty“. Gemeint ist damit der Herkuleshof am Danielsberg im Bezirk Spittal an der Drau.

Unzählige Paare gaben sich dort das Ja-Wort

Viele kennen die idyllische Hochzeitslocation, welche nun für acht Millionen Euro zum Verkauf steht. Das Angebot beinhaltet die 72.000 Quadratmeter große Fläche im Kärntner Mölltal, samt der drei Gebäude, dem dazugehörigen Mischwald und dem privat angelegten Schwimmteich. Darüber hinaus gibt es eine angeschlossene Bar und ein Hotelrestaurant.

Herkuleshof am Danielsberg sucht Käufer

In einem Medienbericht bestätigt Betreiber-Familie Viehhauser den geplanten Verkauf. Das Kerngeschäft, also Hochzeiten, wird zumindest im Jahr 2026 noch in üblicher Manier fortgesetzt. Anschließend sollen Pläne für die Zukunft entwickelt werden.