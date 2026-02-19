Skip to content
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Pflanze, die mit Eis überzogen ist. Rundeherum liegt Schnee.
Am Freitag setzt sich zunehmend wieder trockenes Wetter in Kärnten durch.
Kärnten
19/02/2026
Prognose für Kärnten

Wetterbesserung in Sicht: Schnee verabschiedet sich am Freitag

Am Freitagmorgen sorgt Schneefall besonders in Unterkärnten noch für winterliche Bedingungen. Im Tagesverlauf setzt sich aber überall trockenes Wetter durch.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(65 Wörter)

In Unterkärnten kann es am Freitagmorgen stellenweise noch schneien. „Im Westen ist es hingegen schon trocken und auch in den östlichen Landesteilen setzt sich spätestens mittags niederschlagsfreies Wetter durch“, kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria an. Ab dem Nachmittag sorgt der Nordföhn stellenweise sogar für Auflockerungen. Die Temperaturen klettern auf 3 bis 7 Grad.

