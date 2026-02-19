Wetterbesserung in Sicht: Schnee verabschiedet sich am Freitag

Am Freitagmorgen sorgt Schneefall besonders in Unterkärnten noch für winterliche Bedingungen. Im Tagesverlauf setzt sich aber überall trockenes Wetter durch.

In Unterkärnten kann es am Freitagmorgen stellenweise noch schneien. „Im Westen ist es hingegen schon trocken und auch in den östlichen Landesteilen setzt sich spätestens mittags niederschlagsfreies Wetter durch“, kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria an. Ab dem Nachmittag sorgt der Nordföhn stellenweise sogar für Auflockerungen. Die Temperaturen klettern auf 3 bis 7 Grad.