87 Zentimeter: Hier liegt in Kärnten am meisten Schnee

Ein Italientief hat in Kärnten gestern kräftige weiße Spuren hinterlassen: Vom Lesachtal bis nach Klagenfurt liegt eine geschlossene Schneedecke, regional liegen bis zu 87 Zentimeter Schnee.

In großen Teilen Kärntens ist der Winter zurückgekehrt, über viele Orte hat Frau Holle am Donnerstag (19. Feber) eine weiße Decke gebreitet. Für manche Regionen galt sogar Schneewarnstufe Rot. Grund für das Winter-Comeback ist ein Italientief, das vor allem im Süden und Westen Kärntens kräftige weiße Spuren hinterlassen hat. „Vom Lesachtal bis nach Klagenfurt liegt nun eine geschlossene Schneedecke“, informiert David Kaufmann von tauernwetter.at.

Hier liegt in Kärnten am meisten Schnee

In einigen Kärntner Orten fiel eine beachtliche Menge Schnee: Spitzenreiter ist das Lesachtal, dort liegen rund 87 Zentimeter. Doch auch in Kötschach-Mauthen, St. Jakob in Defereggen und Bad Bleiberg kam über ein halber Meter Schnee zusammen. In Preitenegg im Lavanttal liegen immerhin elf Zentimeter Schnee und auch über Klagenfurt, Völkermarkt und St. Veit ist eine geschlossene Schneedecke gebreitet. In Teilen Kärntens haben die winterlichen Verhältnisse gestern für einen Stromausfall gesorgt, zeitweise waren 800 Haushalte ohne Saft. Auch auf den Straßen herrschten herausfordernde Bedingungen und es kam zu einigen Sperren.

Hier liegt am meisten Schnee: Kornat im Lesachtal: 87 cm

Kötschach-Mauthen: 64 cm

St. Jakob in Defereggen: 59 cm

Bad Bleiberg: 58 cm

Sillian: 50 cm

Kals am Großglockner: 47 cm

Mallnitz: 45 cm

Lienz: 45 cm

Kölnbreinsperre: 34 cm

Döllach: 33 cm

Obervellach: 30 cm

Spittal an der Drau: 12 cm

Preitenegg: 11 cm (Quelle: tauernwetter.at; Messungen vom 20. Feber zwischen 0 und 6 Uhr)

Freitag noch Schnee in Unterkärnten möglich

Am heutigen Freitag (20. Feber) kann es am Vormittag noch in Unterkärnten schneien, wobei in tiefen Lagen stattdessen auch Regen fallen kann. Wie Kaufmann informiert, sollen die Niederschläge jedoch im Laufe des Vormittags überall abklingen. In Osttirol und Oberkärnten gibt es am Nachmittag voraussichtlich sogar ein wenig Sonne. Und es wird windig: „Auf den Bergen bläst kräftiger Nordwestwind, und in manchen Tälern im Mölltal kommt leichter Föhn auf“, so die Prognosen des Wetterexperten. Die Maximaltemperaturen bewegen sich zwischen minus 1 und 6 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2026 um 08:05 Uhr aktualisiert