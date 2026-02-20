Juwelier nach Einbruch wieder offen: „Letzte Tage waren nicht leicht“

Nach dem Rammbock-Einbruch vor zehn Tagen hat der Wolfsberger Juwelier Waschier nun wieder geöffnet – und bedankt sich für den großen Rückhalt aus der Bevölkerung.

In der Nacht auf den 10. Feber wurde der Wolfsberger Juwelier Waschier Opfer eines filmreifen Einbruchsdiebstahls. Mit einem gestohlenen Auto rasten die Täter in die Auslage des Geschäfts am Hohen Platz und durchbrachen das Eingangsportal. Danach ging alles ganz schnell: Die Einbrecher brachen die Vitrinen auf und stahlen verschiedene Schmuckstücke, danach flüchteten sie mit der Beute.

„Stärker als jeder Schaden“

Der Juwelier blieb die nächsten Tage geschlossen, „aus ersichtlichen Gründen“, wie die Familie in den sozialen Medien erklärte. Doch mittlerweile haben sie wieder geöffnet. „Nach dem Einbruch sind wir wieder mit offenem Herzen für euch da“, informieren die Betreiber am 19. Feber auf Facebook. Und sie lassen sich nicht unterkriegen, obwohl der Einbruch seine Spuren hinterlassen hat: „Die letzten Tage waren nicht leicht. Aber eines ist stärker als jeder Schaden: unsere Liebe zu unserem Geschäft – und eure Unterstützung“, teilen sie ihren Kunden mit. Sie danken allen Unterstützern für Nachrichten, Besuche und aufmunternde Worte und versichern: „Gerade jetzt merken wir, wie viel Zusammenhalt bedeutet.“