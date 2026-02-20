LKW-Crash und Baum: Nächtliche Schnee-Einsätze für Kärntner Feuerwehr

Ein Italientief zog am Donnerstag über Kärnten und hinterließ vielerorts eine dicke Schneedecke. Auf den Straßen sorgten Schnee und Eis bereits gestern für herausfordernde Bedingungen und es kam zu einigen Sperren. In der Nacht auf Freitag musste die Freiwillige Feuerwehr Bad St. Leonhard im Lavanttal zweimal ausrücken.

LKW-Zusammenstoß auf der A2

Der erste Einsatz kam um 3.12 Uhr herein. Die Florianis wurden zu einem umgestürzten Baum auf der B78 alarmiert. „Der Baum wurde entfernt und wir konnten nach ca. 30 Minuten wieder einrücken“, so die Feuerwehr Bad St. Leonhard. Doch nur kurze Zeit später kam der nächste Alarm, diesmal wurden sie auf die A2 Südautobahn gerufen: „Auf der schneeglatten Fahrbahn der A2 Südautobahn geriet ein LKW ins Schleudern“, schildern die Florianis die Situation. Der LKW kam zum Stehen, doch kurz darauf kam es zu einem Zusammenstoß mit einem zweiten LKW. Der genaue Unfallhergang sowie ob es Verletzte gab, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Florianis sicherten die Unfallstelle ab und halfen bei den Aufräumarbeiten. Neben den Leonhardern waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Wolfsberg und Preitenegg im Einsatz.