Schnee sorgt auch in Kärnten für Stromausfälle

Nach dem Wintereinbruch durch ein Italientief kommt es in Kärnten zu punktuellen Stromausfällen. Laut Kärnten Netz sind aktuell rund 600 Haushalte betroffen, das Geschehen gestalte sich jedoch "lebendig".

Ein Italientief brachte am Donnerstag und teilweise Freitag Schnee in viele Kärntner Orte. Das Winter-Comeback sorgte bereits gestern im Bezirk Villach-Land für einen Stromausfall und auch am Freitag (20. Feber) sitzen einige Kärntner Haushalte im Dunkeln, wie Pressesprecher Josef Stocker von Kärnten Netz auf Anfrage von 5 Minuten schilderte.

Punktuelle Stromausfälle in ganz Kärnten

„Wir haben seit den Morgenstunden punktuell Stromausfälle in Kärnten“, erklärt Stocker. Aktuell (gegen 9.30 Uhr) seien rund 600 Haushalte betroffen, kurzfristig seien es jedoch 1.400 gewesen. Am meisten Haushalte dürften im Lesachtal ohne Strom sein, bei den restlichen Ausfällen (z. B. in der Nähe von Maria Rain bei Klagenfurt oder in Frantschach St. Gertraud im Lavanttal) handele es sich um punktuelle Störungen. „Wir haben heute ein lebendiges Geschehen“, so Stocker. Die Monteure von Kärnten Netz arbeiten bereits auf Hochtouren daran, die Störungen zu beseitigen, doch eine Prognose sei heute schwierig: „Wir wissen nicht, wie es weitergeht und ob noch weitere Störungen reinkommen.“ Falls dem nicht so ist, sollten die bestehenden Ausfälle in den nächsten Stunden behoben werden.

Schnee sorgt in Österreich für Chaos

Der Wintereinbruch sorgt in weiten Teilen Österreichs aktuell für chaotische Zustände. In Kärnten kam es in der Nacht zu Unfällen. Der Flughafen Wien ist seit den Morgenstunden lahmgelegt, zwei USA-Flieger mussten nach Klagenfurt umgeleitet werden. In Niederösterreich musste in der Nacht die A21 zeitweise komplett gesperrt werden, auf der A1 kam es zu mehreren Unfällen und Sperren. Zudem waren am Vormittag rund 4.000 niederösterreichische Haushalte ohne Strom. Rettung, Feuerwehr und Polizei stehen dort seit Stunden im Dauereinsatz. Auch die Steiermark ist stark vom erneuten Wintereinbruch betroffen: Am Freitagvormittag waren rund 30.000 Haushalte ohne Strom, sogar ein AT-Alert wurde ausgesendet. Zudem kommt es momentan zu einigen Zugausfällen und Einschränkungen im Öffi-Verkehr. Nähere Informationen findest du hier: Zug-Ausfälle: Österreichweite Störungen durch Wintereinbruch.