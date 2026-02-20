Schnee bremst Verkehr in Kärnten aus – und fordert Feuerwehren

Auf der Südautobahn A2 staute sich der Verkehr laut APA in Richtung Italien in der Früh von Preitenegg bis zur Pack. Mehrere hängen gebliebene Lkw sorgten hier für Behinderungen. Zwar löste sich der Stau später auf, doch nach einem Lkw-Unfall und einem weiteren Crash bei Griffen blieb die Richtungsfahrbahn Italien weiterhin blockiert. Der Haberbergtunnel zwischen St. Andrä und Griffen wurde gesperrt. Außerdem passierte zwischen Völkermarkt West und dem Kreuzergegendtunnel laut ÖAMTC ein Unfall, hier ist voraussichtlich bis 13 Uhr nur ein Fahrstreifen frei. Auch auf der Karawankenautobahn A11 Richtung Villach blieb ein Lkw hängen und bremste den Verkehr aus.

Feuerwehreinsätze nach Schneefällen

Neben den Verkehrsproblemen musste die Feuerwehr rund 30 Mal ausrücken, wie die APA nach Anfrage bei der Landes- und Warnzentrale informiert. Grund sind umgestürzte Bäume und steckengebliebene Fahrzeuge. Auch bei der Stromversorgung kam es zu Störungen, Nähere Informationen findest du hier: Schnee sorgt auch in Kärnten für Stromausfälle. Aufgrund der heftigen Schneefälle musste der Flughafen Wien gesperrt werden, was Kärnten ungewöhnliche Gäste bescherte: Zwei Langstreckenflüge aus den USA wurden auf den Flughafen Klagenfurt umgeleitet.