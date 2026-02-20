Lawinenwarnung in Kärnten: Hier herrscht aktuell große Gefahr

Wer derzeit in manchen Kärntner Regionen ins freie Gelände geht, begibt sich in Gefahr. In den Karnischen Alpen im Bereich Lesachtal und am Plöckenpass, in den westlichen Gailtaler Alpen sowie in der Glocknergruppe rund um die Pasterze gilt Lawinenwarnstufe 4, das bedeutet große Gefahr. Das Land Kärnten mahnt Wintersportler eindrücklich zur Vorsicht abseits der gesicherten Pisten.

Triebschnee besonders gefährlich

Die aktuelle Schneesituation ist heikel. Vor allem Triebschnee – also vom Wind verfrachteter Schnee – ist in allen Hangrichtungen leicht störbar. Schon geringe Zusatzbelastung kann ausreichen, um ein Schneebrett auszulösen. Besonders kritisch: „Lawinen können auch in bodennahe Schichten der Schneedecke durchreißen und an West-, Nord- und Osthängen groß werden“, so die Information des Landes Kärnten. Auch sogenannte Fernauslösungen sind zu erwarten. Das bedeutet, dass sich eine Lawine lösen kann, obwohl man sich nicht direkt am Hang befindet. Zudem sind spontane Lawinenabgänge nicht auszuschließen.

©Lawinenwarndienst Land Kärnten In einigen Kärntner Regionen herrscht am Freitag große Lawinengefahr.

Land Kärnten mahnt zu „großer Vorsicht“

Das Land Kärnten appelliert daher eindrücklich: „Wir empfehlen allen Wintersportler:innen abseits der gesicherten Pisten große Vorsicht walten zu lassen!“ Wer Touren plant, sollte die aktuelle Lawinenlage genau prüfen oder überhaupt überlegen, ob eine Schneewanderung heute wirklich die beste Idee ist. Aktuelle Updates zur Lawinengefahr in Kärnten findest du online beim Lawinenwarndienst des Landes.