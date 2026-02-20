Schnee sorgt für weitere LKW-Unfälle in Kärnten

Am Freitag (20. Feber) sorgten Schneefälle für herausfordernde Bedingungen auf Kärntens Straßen. Nachdem bereits in der Früh hängen gebliebene LKW auf der A2 für einen langen Stau zwischen Preitenegg und der Pack sorgten, kam es auf den Kärntner Straßen auch zu mehreren Unfällen auf den winterlichen Straßen. Am späten Freitagvormittag informierte die Polizei am über zwei weitere LKW-Unfälle.

LKW blockierte die Autobahn

Gegen 5.30 Uhr verlor ein 41-jähriger LKW-Lenker aus der Ukraine auf der A2 im Bereich Haberberg, Bezirk Völkermarkt auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Sattelkraftfahrzeug. Er war in Richtung Italien unterwegs. „Das Fahrzeug knickte ein, touchierte die rechte Leitschiene und blockierte in weiterer Folge die gesamte Richtungsfahrbahn“, so die Polizei. Das schwer beschädigte Fahrzeug verlor Diesel. Glücklicherweise wurde der Fahrer bei dem Unfall nicht verletzt, doch aufgrund der umfangreichen Bergungsarbeiten durch zwei Abschleppunternehmen sowie der Bindung des ausgetretenen Treibstoffes durch die Feuerwehr musste die Autobahn im betroffenen Bereich bis etwa 9 Uhr gesperrt werden. „Neben der Autobahnpolizei Wolfsberg standen die Feuerwehren Griffen und St. Andrä mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften sowie ein Landeschemiker im Einsatz“, informiert die Polizei.

LKW blieb auf Landesstraße hängen

Nur kurze Zeit später, gegen 5.45 Uhr, kam es auf der L33 Kreuzner Landesstraße im Gemeindegebiet von St. Stefan im Gailtal (Bezirk Hermagor) zu einer Behinderung. Auch hier war ein Sattelkraftfahrzeug beteiligt, wie die Polizei informiert. Doch was war passiert? Ein 55-jähriger LKW-Lenker aus Rumänien blieb mit seinem Fahrzeug aufgrund des Schnees hängen. Die Landesstraße musste aufgrund der Bergungsmaßnahmen sowie eines Dieselaustritts vorübergehend gesperrt werden. Im Einsatz standen neben der Polizei die Freiwilligen Feuerwehren Matschiedl und St. Stefan. „Auch diese Straßensperre konnte gegen 9 Uhr wieder aufgehoben werden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt“, so die Polizei abschließend.