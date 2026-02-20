Weiter Streit um Wölfe in Kärnten: Tierschützer wehren sich

In seiner Rede zum Aschermittwoch beschäftigte sich Landeshauptmannstellvertreter und Jagdreferent Martin Gruber (ÖVP) auch mit dem Problem der Wölfe in Kärnten und übte scharfe Kritik an den Tierschützern, besonders am Verein „Wölfe in Österreich“. Dort schoss man nun scharf zurück.

Wolf in Österreich „in ungünstigem Erhaltungszustand“

„Wir werden dem Wolf in Kärnten die Zähne zeigen“, wetterte Gruber und freute sich unter dem Applaus von 800 Besuchern in der Messehalle in Klagenfurt über den gerade erfolgten 35. Abschuss eines Beutegreifers. In einer Presseaussendung stellte jetzt der Obmann des Vereines „Wölfe in Österreich“ Gerald Friedl zum Angriff Grubers klar: „Die Aussagen von Landesrat Martin Gruber zum Abschuss von Wölfen in Kärnten sind aus rechtlicher und fachlicher Sicht sehr problematisch. Vor allem die Behauptung, der Wolf habe ,keinen Platz mehr‘ und Abschüsse seien im Einklang mit EU-Recht erfolgt, ist so nicht haltbar.“ Der zuletzt von Österreich offiziell an die Europäische Kommission übermittelte Artikel-17-Bericht gemäß FFH-Richtlinie bestätige laut Friedl eindeutig, dass sich der Wolf in Österreich weiterhin in einem ungünstigen Erhaltungszustand befindet.

„Der Wolf ist in Europa weiterhin geschützt“

Friedl: „ Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass die Aussagen von Landesrat Martin Gruber offensichtlich nicht dem aktuellen Stand der offiziellen österreichischen Meldungen an die Europäische Union entsprechen. Seine Darstellung steht im Widerspruch zu den jüngsten, von den zuständigen Behörden selbst erhobenen und übermittelten Daten. Dies legt nahe, dass Herr Gruber, der diesen Bericht sehr wohl kennt, die rechtlichen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, bewusst ignoriert.“ Und: „Der Wolf ist in Europa weiterhin geschützt. Abschüsse sind bei ungünstigem Erhaltungszustand nur in eng definierten Ausnahmefällen zulässig und müssen sowohl rechtlich als auch fachlich umfassend geprüft und begründet werden“.

Risikowolf ist nicht gleich Problemwolf

Abschließend stellt er auch noch fest: „Gruber scheint auch plötzlich vergessen zu haben, dass die allermeisten Wölfe in Kärnten nicht als Problemwolf, sondern als so genannter ,Risikowolf‘ geschossen wurden. Diese Bezeichnung gibt es nicht. Sie ist eine politische Erfindung. Risikowölfe haben weder irgendeinen Schaden verursacht, noch haben sie nach anerkannten wissenschaftlichen Standards je eine Gefahr für einen Menschen dargestellt. Entscheidend ist nicht die politische Meinung, sondern die geltende Rechtslage und die wissenschaftliche Faktenlage.“