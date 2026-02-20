Unfall in St. Veit: Fußgängerin auf Schutzweg von Auto erfasst

Eine Fußgängerin wurde am Freitagmorgen auf der Villacher Straße in St. Veit an der Glan von einem Auto erfasst. Die 55-Jährige wurde mit der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert.

Die Frau aus dem Bezirk Feldkirchen überquerte am Freitagmorgen, gegen 6.45 Uhr, einen Schutzweg auf der Villacher Straße in St. Veit an der Glan. „Ein 49-jähriger Autofahrer dürfte sie dabei aus bislang unbekannter Ursache übersehen haben“, heißt es vonseiten der Polizei. In der Folge streifte er die Fußgängerin mit der rechten Fahrzeugseite. „Die Verletzte wurde von dem Lenker erstversorgt“, erklären die Beamten weiter. Anschließend wurde sie von der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert.