Vienna Calling: Kärntnerinnen wollen zum Eurovision Song Contest
„Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“: Ab 20.15 Uhr wird der nationale ESC-Vorentscheid am Freitag auf ORF 1 und auf ORF ON ausgestrahlt. Auch zwei Kärntnerinnen hoffen, Österreich vertreten zu dürfen.
Zwölf Kandidaten stellten sich am Freitagabend dem strengen Urteil des Publikums und der 44-köpfigen Fachjury. Sie alle hoffen auf einen Startplatz beim diesjährigen „Eurovision Song Contest“ im Mai. Mit dabei sind auch zwei Kärntnerinnen, nämlich Bamlak Werner und Julia Steen.
Startnummer 5
„We are not just one thing“ heißt der Song, den Bamlak Werner in den Abendstunden präsentieren wird. Die 24-Jährige mit der Starnummer 5 kommt ursprünglich aus Kärnten, studiert aber mittlerweile seit fünf Jahren in Wien. Mit einer Mischung aus Englisch und Deutsch, will sie Publikum und Jury davon überzeugen, dass sie die Richtige für den Eurovision Songcontest ist. „Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, den Leuten das Gefühl zu geben ‚He, du darfst das sein, was du sein möchtest. Und das passt auch so, dass ist voll okay'“, erklärt sie in ihrem Vorstellungsvideo.
Starnummer 9
Julia Steen besingt in ihrem Hit „Julia“ wiederum ihr Alter Ego. „Damit möchte ich zeigen, dass der Weg, den man geht, der Richtige ist“, erklärt die 23-jährige Kärntnerin mit der Starnummer 9. „Ich glaube, wenn man etwas wirklich möchte, dann schafft man das.“ Ob dass auch für ihr Ziel, am ESC teilzunehmen, gilt, wird sich zeigen. „Das Voting“ wird um 22.55 Uhr ausgestrahlt.
Die Votingnummern von Österreichs möglichen ESC-Kandidaten:
- 01: Anna-Sophie mit „Superhuman“
- 02: Sidrit Vokshi mit „Wenn ich rauche“
- 03: Kayla Krystin mit „I brenn“
- 04: Reverend Stomp mit „Mescalero Ranger“
- 05: Bamlak Werner mit „We are not just one thing“
- 06: Philip Piller mit „Das Leben ist Kunst“
- 07: Nikotin mit „Unsterblich“
- 08: David Kurt mit „pockets full of snow“
- 09: Julia Steen mit „Julia“
- 10: Frevd mit „Riddle“
- 11: Lena Schaur mit „Painted Reality“
- 12: Cosmó mit „TANZSCHEIN“
Unter 09010 5909 und der angehängten zweistelligen Startnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für den jeweiligen Favoriten-Act gevotet werden.