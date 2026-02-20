Am 2. April gibts den neuen Landeshauptmann

Eine bislang noch geheime Pressekonferenz von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Vize Martin Gruber (ÖVP) und Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) soll erstmals den 2. April als Wechsel im LH-Sessel offiziell machen.

Dieses Datum (Gründonnerstag), das auch ziemlich genau mit dem 13. Jahrestag der erstmaligen Angelobung von Peter Kaiser als Landeshauptmann zusammenfällt, war auch Haupt-Tuschelthema unter den Hunderten Gästen des ÖVP-Aschermittwochs am Mittwoch in der Messehalle 1 in Klagenfurt und der ähnlichenroten Veranstaltung in der Steiermark.

LH-Wechsel am Gründonnerstag?

„Ja, es stimmt, der Wechsel steigt am 2. April. Aber von mir wisst ihr das nicht“, war die wie auswendig gelernte Antwort hoher und höchster schwarzer und roter Würdenträger. Auch die Tatsache, dass zwar alle von der geplanten Pressekonferenz wissen, diese aber nicht auf dem offiziellen Terminplan des Landes aufscheint, lässt die derzeitigen Gerüchte immer stichhaltiger werden. Übrigens: Wie in solchen Fällen immer darf man sich keine Bestätigung der Hauptdarsteller erwarten. Das würde ja die Spannung ruinieren… Aber den Spinat für den Gründonnerstag darf man schon mal einkaufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2026 um 17:23 Uhr aktualisiert