Kärntens persönliche Dienstleister haben neuen Obmann

Nach elf Jahren an der Spitze der Fachgruppe Persönliche Dienstleister Kärnten übergibt Ulfried Wallisch am 1. April 2026 seine Funktion als Obmann an Marc Germeshausen.

Die Persönlichen Dienstleister gehören zu den vielseitigsten und am schnellsten wachsenden Bereichen innerhalb der Sparte Gewerbe und Handwerk. Das Leistungsspektrum ist breit gefächert: Es umfasst unter anderem Human-, Tier- und Raumenergetik, Personenbetreuung sowie etliche individuelle Dienstleistungen. Seit 2015 stand der Wirtschaftskammer-Fachgruppe Ulfried Wallisch vor. Nun soll sich das ändern.

Wechsel an der Spitze

Ab 1. April 2026 übernimmt Marc Germeshausen die Funktion als Obmann. Er möchte die Sichtbarkeit der rund 2.000 Persönlichen Dienstleister in Kärnten weiter ausbauen und die Branche noch stärker im öffentlichen Raum positionieren. Ein erstes Großprojekt steht bereits fest: Am 2. April 2027 findet im Congress Center Villach der „Tag der Energetik“ statt.