Einbrecher schlug im Bezirk Völkermarkt zu

Im Bezirk Völkermarkt drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein, indem sie ein Fenster einschlugen. In der Folge durchsuchten sie alle Räume. Die Polizei geht von einem Einbruch aus.

Laut erstem Ermittlungsstand dürfte sich die Tat zwischen dem 19. und dem 20. Februar 2026 zugetragen haben. Ein Fenster im Erdgeschoss wurde gewaltsam aufgehebelt und eingeschlagen. So dürften sich die Einbrecher Zutritt in das Wohnhaus verschafft haben, welches in weiterer Folge komplett durchsucht wurde. Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro ist verschwunden. „Dem Opfer, eine 55-jährige Frau, entstand ein Schaden in derzeit noch unbekannter Höhe“, erklären die Beamten der Polizeiinspektion Griffen abschließend.