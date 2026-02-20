Die TOP 5 Urlaubs-Hits 2026: Die heißesten Sommerziele der Österreicher

Wir präsentieren die heißesten Trends, geheimen Traumziele und Abenteuer, die du nicht verpassen darfst. Gemeinsam mit den Profis von drei führenden Reisebüros sprechen wir über die beliebtesten Urlaubsziele 2026 – und zeigen dir, wie du jetzt clever buchst. Außerdem erfährst du, weshalb ein Reisebüro oft die bessere Wahl ist und welche typischen Fehler du unbedingt vermeiden solltest.

Diese Reise-Profis verraten, was wirklich angesagt ist: Ingo Hitzenhammer, seit 28 Jahren Geschäftsführer von Hitreisen sowie Tamara Fijala, Reisebüroleiterin von TUI Das Reisebüro mit 25 Jahren Branchenerfahrung und Hans-Jörg Keiler, Geschäftsführer der Restplatzbörse, mit 38 Jahren Erfahrung am Reisemarkt.

Ingo Hitzenhammer (Hitreise): Unsere Kunden setzen zunehmend auf hochwertige und individuelle Reiseerlebnisse. Sie möchten ein bestimmtes Hotel- und Anreiseniveau genießen und sind bereit, dafür mehr zu investieren. Besonders gefragt sind maßgeschneiderte Reisen zu kleinen, unbekannten griechischen Inseln. Exklusivität und Individualität stehen eindeutig im Trend.

Tamara Fijala (TUI Österreich): Reisen bedeutet längst mehr als Sonne, Strand und Meer – 2026 stehen auch individuelle Erlebnisse, Authentizität und Vielfalt im Fokus. Immer häufiger wird eine All Inclusive Reise am Strand mit Ausflügen und Aktivitäten vor Ort kombiniert, um die Landschaft und Kultur der Urlaubsdestination hautnah zu erleben. Neben klassischen Pauschalreisen setzen Urlaubende zunehmend auf individuelle Entdeckungsreisen voller Genuss, Natur und Kultur. Im Jahr 2026 stehen Selbstbestimmung, regionale Authentizität und kulinarische Erlebnisse im Mittelpunkt der Reiseplanung.

Hans-Jörg Keiler (Restplatzbörse): Wir sehen einen klaren Trend zum bewussten Upgrade. Viele Kunden gönnen sich heute lieber das gewisse Extra. Besonders begehrt sind Zimmer mit direktem Poolzugang, sowie Hotels mit Fokus auf Wellness und Adults Only. Auch die Ansprüche an die Verpflegung sind gestiegen: Gefragt sind hochwertige All Inclusive Konzepte, die kulinarisch fast schon auf Haubenniveau agieren. Zudem ist Nachhaltigkeit längst kein Nischenthema mehr. Die Gäste achten immer öfter aktiv auf ökologische Zertifizierungen und soziale Verantwortung der Hotels.

Ingo Hitzenhammer (Hitreise): Die Kunden sind so wie im Vorjahr sehr stark an einem Urlaub interessiert, allerdings übertrifft dieses Jahr, das Spitzen-Frühbucherjahr 2025 nicht.

Hans-Jörg Keiler (Restplatzbörse): Der Reisemarkt 2026 zeigt sich dynamisch und erfreulich stabil. Wir spüren eine bewusste Reiselust: Qualität und wertvolle Zeit stehen im Mittelpunkt. Deshalb erlebt die Pauschalreise ein starkes Comeback – das Bedürfnis nach einem rundum sorglosen Gesamterlebnis wächst. In der Informationsflut des Internets wird fundierte Beratung zum entscheidenden Anker. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen Orientierung, Verlässlichkeit und die Sicherheit, dass vor Ort alles reibungslos funktioniert. Man bucht bei uns nicht nur eine Reise, sondern das gute Gefühl, dass Profis im Hintergrund alles im Griff haben.

Tamara Fijala (TUI Österreich): Reisen scheint mittlerweile zu den Grundbedürfnissen der Menschen zu gehören. Die Nachfrage nach Urlaub steigt kontinuierlich: Laut einer von TUI beauftragten Umfrage planen 85 % der Österreicherinnen und Österreicher 2026 zu verreisen, viele sogar mehrfach pro Jahr. Das zeigt ein außergewöhnlich hohes Reisebedürfnis und viel Optimismus im Markt.

Hans-Jörg Keiler (Restplatzbörse): Privat zieht es mich immer wieder nach Griechenland. Es ist diese unvergleichliche Mischung aus herzlicher Gastfreundschaft, fantastischem Essen und jede Insel hat ihren ganz eigenen Charme. Für mich ist das der Inbegriff von Ankommen und Durchatmen.

Ingo Hitzenhammer (Hitreise): Thailand, da die Menschen dort sehr freundlich und hilfsbereit sind. Das Preis/Leistungsverhältnis ist okay und es gibt gute Flugverbindungen und tolle Hotels.

Tamara Fijala (TUI Österreich): Mein Favorit ist die Kombination von Dubai und den Malediven auf der Fernstrecke: eine Kombination aus der modernen, futuristischen Stadt, die niemals schläft mit einer Auszeit auf einer Trauminsel im indischen Ozean, mit Ruhe pur, wo man einfach die Seele baumeln lassen kann…

Ingo Hitzenhammer (Hitreise): Ja, die neuen Ziele, vor allem ab Klagenfurt kommen sehr gut an, z.B. Azoren, Kalamata in Griechenland oder Korsika.

Tamara Fijala (TUI Österreich): Japan hat es auf der Fernstrecke im Sommer erstmals unter die Top10 geschafft und auch Kanada entwickelt sich auf kleinem Niveau sehr gut.

Hans-Jörg Keiler (Restplatzbörse): Wir beobachten online ein deutlich steigendes Interesse an Bulgarien. Hier vor allem die Schwarzmeerküste mit ihren modernen Hotels und überzeugendem Service. Für preisbewusste Urlauber, die nicht auf Komfort verzichten wollen, ist das Land eine attraktive Alternative. Sansibar wird immer beliebter, denn die Insel verbindet traumhafte Strände mit einzigartiger Kultur. Zudem gewinnen Kreuzfahrten durch die Möglichkeit, mehrere Destinationen bequem in einer Reise zu erleben, weiter an Bedeutung.

Hans-Jörg Keiler (Restplatzbörse): Ganz klar an der Spitze stehen die Klassiker mit hoher Hotelqualität. Griechenland bleibt im Sommer der unangefochtene Liebling unserer Kunden, dicht gefolgt von der Türkei. Spanien ist ebenfalls ein absoluter Dauerbrenner, wobei sich hier klare Favoriten je nach Reisezeit zeigen. Mallorca ist im Sommer das Topziel schlechthin, während die Kanaren vor allem im Frühling und im Herbst wegen ihres milden Klimas extrem gefragt sind. Ägypten überzeugt durch die verlässliche Sonnengarantie das ganze Jahr über. Für die ganz besonderen Momente im Leben führen die Malediven die Liste der Fernreisen an. Diese Destinationen bieten einfach das stimmigste Gesamtpaket.

Tamara Fijala (TUI Österreich): Die Top 5 Urlaubsländer der TUI Gäste im Sommer 2026 sind wieder die Klassiker rund ums Mittelmeer: Griechenland, die Türkei, Spanien, Italien und Kroatien. Bei den Einzelzielen liegt Antalya klar an der Spitze, gefolgt von Kreta, Rhodos, Hurghada und Mallorca.

Ingo Hitzenhammer (Hitreise): Unsere Kunden setzen 2026 vor allem auf bewährte Lieblingsziele: An erster Stelle steht Kroatien, gefolgt von Italien – auch als Flugreise sehr beliebt – sowie Spanien und Griechenland. Als Fernziel gewinnt Thailand immer mehr Anhänger und liegt ebenfalls hoch im Kurs.

Darum lohnt sich die Buchung im Reisebüro – Stressfrei zum Traumurlaub

Welche Empfehlungen geben Sie Reisenden, die jetzt ihren Urlaub planen?

Hans-Jörg Keiler (Restplatzbörse): Wer ein bestimmtes Hotel zu einem fixen Termin möchte, sollte früh buchen – für die Saison 2026 ist das wichtiger denn je. Unser Preismonitoring zeigt aktuell attraktive Entwicklungen: An der türkischen Riviera, auf Zypern und in Dubai liegen die Preise bis zu 10 % unter dem Vorjahr. Die griechischen Inseln und die Kanaren bleiben stabil, während Mallorca derzeit rund 10 % darüber liegt. Wer flexibel ist, kann hingegen auf Last Minute setzen – im Vorjahr waren diese Angebote teils sogar günstiger als Frühbucherpreise. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Und: Je genauer Ihre Wünsche, desto gezielter finden wir zum optimalen Zeitpunkt das passende Angebot. Tamara Fijala (TUI Österreich): Wer früh bucht, kann aus dem Vollen schöpfen. Umso früher eine Buchung getätigt wird, umso größer sind die Verfügbarkeiten der Flüge, der Hotel- und Zimmerkategorien. Der Kunde kann sich seine wichtigsten Parameter für den gewünschten Urlaub aussuchen und agieren und nicht nur reagieren, wie kurz vor Abreise. Je nach Urlaubsart zahlt sich eine frühe Buchung auch sehr häufig monetär aus, durch Frühbucherpreise mit attraktiven Ermäßigungen. Ingo Hitzenhammer (Hitreise): Es gibt derzeit noch sehr viele tolle Angebote, welche preislich sehr attraktiv sind. Sie haben jetzt noch die Qual der Wahl, was bei einer „Last Minute“ Buchung meist nicht mehr der Fall ist. Zudem ist die Vorfreude auf dem Urlaub eine schöne Freude.

Warum lohnt sich die Beratung und Buchung in Ihrem Reisebüro und was macht Ihre Angebote besonders attraktiv?

Ingo Hitzenhammer (Hitreise): Das Reisebüro verfügt über sämtliche Angebote und ist sogar in den meisten Fällen günstiger. Zudem hat man einen Ansprechpartner und es gilt bei der Buchung das österreichische Recht (vor allem bei Pauschalreisen). Jeder Gast, der schon Problem mit Buchungen im Ausland hat, weiß wie wichtig ein ansässiger Ansprechpartner ist. Tamara Fijala (TUI Österreich): Die Beratung und Buchung im TUI Das Reisebüro erspart den Kunden viel Zeit und Energie. Wir als Reiseprofis übernehmen die Recherche, können unser Expertenwissen und Geheimtipps einbauen, es gibt für alles einen Ansprechpartner und besonders bei komplexen Reisen und Destinationen kommen auch sofort die Einreise- und Impfbestimmungen zum Angebot dazu, damit der Kunde rundum informiert ist. Hans-Jörg Keiler (Restplatzbörse): Bei der Restplatzbörse schlagen wir die Brücke zwischen der digitalen Welt und der persönlichen Betreuung. Bei uns kann man bequem online buchen, kann aber gleichzeitig das gute Gefühl haben, dass echte Profis dahinterstehen. Unsere Reiseberater kennen viele Hotels persönlich und verkaufen keine Standardware von der Stange, sondern ehrliche Empfehlungen. In einer unübersichtlichen Reisewelt sind wir Ihr verlässlicher Anker: Wenn es einmal hakt oder sich Flugzeiten ändern, sind wir direkt erreichbar und kümmern uns um die Lösung. Das ist der wahre Luxus beim Reisen: die Gewissheit, dass man sich um nichts Sorgen machen muss.

Welche Fehler machen viele Reisende bei der Urlaubsbuchung – und wie kann Ihr Reisebüro davor schützen?