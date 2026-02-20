Wochenende startet mild, aber mit Regen

Eine Warmfront bringt am Samstag zwar viele Wolken und Regen, aber auch milde Temperaturen. Höchstwerte von bis zu 10 Grad werden tagsüber in Kärnten erwartet.

Am Samstag ziehen mit einer Warmfront aus Westen viele Wolken über Kärnten. Nur zwischendurch zeigt sich kurz die Sonne. Zeitweise fällt leichter Regen, vor allem in den nördlichen Landesteilen. „Aber auch weiter im Süden können einzelne Schauer übergreifen“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1.200 Metern Seehöhe.

Milde Temperaturen

Nach einem frostigen Start in den Tag steigen aber zumindest die Temperaturen wieder an. Milde 5 bis 10 Grad werden erwartet. Hinzu kommt jedoch teils lebhafter Wind – speziell in den nördlichen Tälern Kärntens.