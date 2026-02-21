Drogenhandel aufgeflogen: 29-jähriger Kärntner auf frischer Tat ertappt

In Kärnten ist ein größerer Drogenhandel aufgeflogen. Ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt soll Suchtmittel erworben und an 29 Abnehmer weiterverkauft haben – mehrere Festnahmen folgten.

Wie die Landespolizeidirektion am 20. Feber informierte, konnte vor Kurzem ein umfangreicher Suchtmittelhandel in Kärnten aufgedeckt werden. Bei den Ermittlungen arbeiteten die Bezirkspolizeikommandos Völkermarkt und Klagenfurt mit dem Landeskriminalamt zusammen. Im Fokus steht ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt. Er soll seit Anfang 2025 über längere Zeit hinweg Drogen gekauft und gewinnbringend weiterverkauft haben.

Abnehmer und Drogendealer ausgeforscht

Laut Polizei bezog der Verdächtige die Suchtmittel von mehreren Lieferanten aus dem Raum Klagenfurt, Klagenfurt-Land, Graz und Völkermarkt. Verkauft haben soll er die Ware an 29 Abnehmer in Klagenfurt und Völkermarkt, die die Polizei bereits ausforschen konnte. Auch mehrere Drogendealer wurden von der Polizei in diesem Zusammenhang geschnappt.

Festnahme im Dezember

Festgenommen wurde der 29-Jährige bereits am 4. Dezember 2025 in Klagenfurt – bei einem laufenden Drogenkauf. Zeitgleich klickten auch bei zwei mutmaßlichen Lieferanten die Handschellen. Sie wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. „Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete die Anzeige des 29-Jährigen auf freiem Fuß an“, so die Polizei abschließend.