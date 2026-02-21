Acoustic-Lakeside-Prozess: Nun werden 192 Einzelfälle geprüft

Im Rechtsstreit um das Acoustic Lakeside Festival wurde nun entschieden: Alle 192 Vereinsmitglieder, die mitgeholfen haben, müssen einzeln geprüft werden. Im März startet deswegen ein Verhandlungsmarathon.

Der Rechtsstreit rund um das Acoustic Lakeside Festival am Sonnegger See im Kärntner Jauntal geht in die nächste Runde. Nach einer Revision der Finanzpolizei hat der Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass jeder einzelne der 192 Vereinsmitglieder gesondert geprüft werden muss, wie der ORF berichtet.

Diskussion um illegale Beschäftigung

Bei dem Streit geht es prinzipiell um die Frage, ob Vereinsmitglieder angemeldet werden müssen, wenn sie bei einer Veranstaltung des Vereins mithelfen. Die Finanzpolizei sagt Ja: Bei einer Kontrolle im Jahr 2023 fiel jedoch auf, dass die Mitarbeiter nicht angemeldet waren. Die Finanzpolizei wertete die helfenden Vereinsmitglieder als illegal Beschäftigte. Gegen die Vereinsobfrau stand eine Strafdrohung von 144.000 Euro im Raum. Das Kärntner Verwaltungsgericht hatte 2025 zunächst nur 14 Mitglieder exemplarisch befragt und am Ende eine vergleichsweise geringe Strafe von 1.400 Euro verhängt.

Verhandlungsmarathon

Die Finanzpolizei akzeptierte das Urteil jedoch nicht und legte Revision ein. Nun muss jedes Mitglied aussagen und jeder Fall einzeln geprüft werden. Damit startet ab 4. März ein Verhandlungsmarathon beim Landesverwaltungsgericht. Angesetzt sind 15 Verhandlungstage. Die Kosten für den Anwalt Rudi Vouk muss laut ORF die Vereinsobfrau übernehmen.