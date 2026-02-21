A10: Auto rollt in Gegenverkehr und verursacht Unfall mit LKW

Am 21. Feber kam auf der A10 bei Trebesing in Fahrtrichtung Villach ein geparktes Begleitfahrzeug eines Sondertransports in den frühen Morgenstunden ins Rollen. Das Gefährliche: Das Fahrzeug rollte im Baustellenbereich in den Gegenverkehr, der in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs war. Und dann geschah das Unglück: Ein entgegenkommender LKW stieß mit dem Auto zusammen. „Dadurch wurde auch das Sattelkraftfahrzeug so schwer beschädigt, dass eine selbstständige Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden“, so die Polizei. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr von 6 bis 7.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen angehalten. Warum das Auto ins Rollen gekommen ist, ist derzeit noch nicht bekannt.