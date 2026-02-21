Ende einer Ära: Kärntner Starkoch zieht sich zurück

Aus einem Restaurant in Los Angeles wurde ein weltweites Gastronomie-Imperium, jetzt zieht sich der gebürtige Kärntner Wolfgang Puck aus der operativen Führung von „Wolfgang Puck Fine Dining“ zurück. Anfang März übergibt der 76-jährige Starkoch die Verantwortung an seinen Sohn Byron Lazaroff-Puck, wie das Falstaff-Magazin am 20. Feber bekannt gab.

Von Kärnten nach Los Angeles

Wolfgang Puck kann auf eine unglaubliche Erfolgsgeschichte á la „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ zurückblicken. Mitte der 1970er Jahre machte er sich von St. Veit an der Glan aus auf über den großen Teich und verwirklichte dort seinen Traum vom eigenen Lokal in Los Angeles. 1982 eröffnete er am Sunset Boulevard das Restaurant „Spago“ und arbeitete sich die Erfolgsleiter hinauf. Mittlerweile leitet er ein Gastroimperium mit über 5.000 Mitarbeitern und ist seit Jahren für das Menü der Oscar-Verleihung verantwortlich. Zu seinen Stammgästen zählen Hollywoodstars und andere große Namen. Sogar Pablo Picasso hat Puck einmal bekocht.

Übergabe in Washington D. C.

Doch man soll bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Dies hat Puck nun auch vor: Die offizielle Übergabe an seinen Sohn findet am 3. März im „CUT by Wolfgang Puck“ im Rosewood Hotel in Washington D. C. statt. Byron Lazaroff-Puck ist bereits seit Jahren im Unternehmen tätig und sammelte auch internationale Erfahrung – unter anderem im Wiener Spitzenrestaurant Steirereck.