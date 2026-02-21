Kärntner Feuerwehren wegen Schnee und Eis im Dauereinsatz

Ein Italientief brachte von Donnerstag auf Freitag nicht nur viel Schnee, sondern auch viel Arbeit für die Kärntner Feuerwehren mit sich. Sie rückten zu zahlreichen Einsätzen aus.

Am Donnerstag (19. Feber) zog ein Italientief über Kärnten, das große Teile des Landes mit einer Schneedecke überzog. Vor allem in der Nacht auf Freitag (20. Feber) fiel so einiges an Neuschnee. Worüber sich wohl viele Kinder gefreut haben, bedeutete für einige Kärntner Feuerwehren Dauereinsatz.

Umgestürzte Bäume, Autobergungen und Co.

Gleich fünfmal musste etwa die Freiwillige Feuerwehr Grafenstein am Freitagvormittag ausrücken. In der Früh wurden sie zweimal alarmiert, weil Bäume die Fahrbahn blockierten, wenig später stürzte ein Telefonmasten im Ortsgebiet von Grafenstein auf die Straße. „Der Mast wurde von der Straße entfernt, und das beschädigte Telefonkabel wurde provisorisch an einer Hecke befestigt, um eine Gefährdung des Verkehrs auszuschließen“, so die Florianis. Am Vormittag ging es gemeinsam mit der Feuerwehr Ebenthal mit einer Autobergung in der Nähe von Maria Rain weiter, bevor kurze Zeit später eine weitere Alarmierung einging: Ein LKW war in Gradnitz von der Fahrbahn abgekommen und musste geborgen werden.

©FF Grafenstein Die Feuerwehren Grafenstein und Ebenthal … ©FF Grafenstein … wurden am Freitag zu einer Autobergung gerufen.

15 Einsätze bis zum Nachmittag

Umgestürzte Bäume, die die Fahrbahn blockierten, ließen auch die Moosburger Florianis am Freitagmorgen ausrücken. In den späten Abendstunden folgte der nächste Einsatz: Auf der B95 Turracher Bundesstraße war es auf der Höhe des Kreisverkehrs zu einem Unfall gekommen. Gemeinsam mit der LG Kreggab-Moosburg sicherten die Moosburger die Unfallstelle ab. Doch das waren nicht die einzigen Einsätze der Florianis: „Bis zum heutigen Nachmittag haben wir bereits 15 Einsätze erfolgreich abgearbeitet. Der Schwerpunkt liegt aktuell ganz klar beim Schneebruch: Die enorme Last des nassen Schnees drückt Bäume und schwere Äste auf die Fahrbahnen“, erklärten sie am Freitag in den sozialen Medien.

LKW-Bergungen im Lavanttal

Auch im Lavanttal sorgte der Schneefall vor allem am Freitag für Probleme. So mussten die Lavamünder Florianis an diesem Tag gleich dreimal ins Gemeindegebiet ausrücken. Zuerst kam ein LKW von der Straße ab und rutschte über eine Böschung ab. Danach wurde die Feuerwehr alarmiert, weil ein Baum unter der Schneelast zusammenbrach und auf das Dach einer Garage stürzte. „Beim dritten Einsatz blieb ein LKW aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse ohne Schneeketten hängen und konnte seine Fahrt nicht mehr selbstständig fortsetzen“, so die Lavamünder Feuerwehr auf ihrer Website. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Fahrzeuge steckten im Schnee fest

Hängen gebliebene Fahrzeuge sorgten auch bei der Feuerwehr Schiefling im Lavanttal für einige Einsätze. Zwischen Twimberg und Preitenegg konnten mehrere Fahrzeuge im Schnee nicht mehr weiterfahren. Die Schieflinger rückten gemeinsam mit den Feuerwehren Preitenegg, Reichenfels und Bad St. Leonhard aus, um zu helfen. „Wir sicherten gegen den Verkehr ab und halfen den Fahrzeuglenkern bei der Weiterfahrt“, so die Florianis.

©Freiwillige Feuerwehr Schiefling Zwischen Preitenegg und Twimberg steckten mehrere Fahrzeuge fest. ©Freiwillige Feuerwehr Schiefling Die Feuerwehr Schiefling rückte aus.

Drei Einsätze für Feuerwehr Neuhaus

Im Dauereinsatz wegen der winterlichen Verhältnisse stand auch die Feuerwehr Neuhaus im Bezirk Völkermarkt: In den frühen Morgenstunden kam es wegen der schneebedeckten Fahrbahn zu einem Unfall in Neuhaus. „Die verunfallte Person wurde gemeinsam mit der Rettung aus dem Fahrzeug geborgen“, so die Florianis. Am Vormittag folgten zwei weitere Einsätze, nämlich eine weitere Fahrzeugbergung und eine Baumentfernung.