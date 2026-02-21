Kärnten unterstützt Musikakademie mit über einer Million Euro

Die Carinthische Musikakademie kann 2026 mit 1,19 Millionen Euro vom Land rechnen. Diese soll in der nächsten Regierungssitzung beschlossen werden.

Die Carinthische Musikakademie (CMA) in Ossiach kann auch 2026 mit finanzieller Unterstützung des Landes rechnen. In der kommenden Regierungssitzung soll ein Zuschuss in Höhe von 1,19 Millionen Euro beschlossen werden. Das kündigte das Land in einer Presseaussendung am 21. Feber an.

Wichtiger Ausbildungs- und Veranstaltungsort

Die 2006 errichtete Einrichtung hat sich laut Land zu einem wichtigen Ausbildungs- und Veranstaltungsort entwickelt und kann auf steigende Teilnehmerzahlen blicken. „36.911 Teilnehmertage 2025 belegen diese Erfolgsgeschichte. Es sind um über 6.000 mehr als im Jahr 2024“, erklärt Landeshauptmann Peter Kaiser. Genutzt wird die Akademie vor allem für musikalische Seminare, Proben, Konzerte und Workshops.

Einzigartige Schauspielausbildung

Neben klassischer Musik und Pop-Angeboten gibt es auch einen eigenen Schauspiel-Lehrgang, der sich an junge Talente richtet und als einzigartig im deutschsprachigen Raum gilt. Dieser richtet sich an junge Talente unter 25 und bereitet sie auf die Aufnahmeprüfungen von Schauspielhochschulen vor. Auch Spätberufene finden hier Unterstützung. Die Infrastruktur – von Proberäumen über Instrumente bis hin zu Unterkunft und Verpflegung – steht Musikschaffenden aus dem gesamten Alpe-Adria-Raum offen.