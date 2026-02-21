Flohmarktverkäufe enden vor Gericht

Nach einem gründlichen Haus- und Hofputz bietet es sich an, Überflüssiges auf dem Flohmarkt zu verkaufen. Wer jedoch Entrümpelungen anbietet und die mitgenommenen Dinge verscherbelt, kann Probleme mit dem Finanzamt bekommen – zumindest wenn die Umsätze nicht ordnungsgemäß gemeldet werden. Das haben nun zwei Kärntner am eigenen Leib erfahren. Weil sie ihre Umsätze durch Entrümpelungen sowie Verkäufe auf Flohmärkten nicht bei der Finanz gemeldet haben, müssen sie sich am Montag, den 23. Feber, vor Richter Christian Liebhauser-Karl am Landesgericht Klagenfurt wegen Abgabenhinterziehung verantworten. Und es geht nicht um Peanuts: Konkret sollen sie Steuern in der Höhe von mehr als 213.000 Euro hinterzogen haben. Der Prozess startet um 9 Uhr, es gilt die Unschuldsvermutung.