„Der Tiefpunkt kam leise“: Ein Klagenfurter kämpfte sich zurück

Sechs Suizide im engsten Umfeld waren für den Klagenfurter Unternehmer Daniel Kuess ein Weckruf. Nach seinem eigenen Kampf mit Depression und Burnout teilt er nun seine Geschichte, um anderen zu helfen.

Sechs Menschen aus seinem persönlichen Umfeld haben sich im vergangenen Jahr das Leben genommen.* Für den Klagenfurter Unternehmer Daniel Kuess waren diese tragischen Ereignisse der Auslöser für eine wichtige Entscheidung: Er wollte seine persönliche Geschichte und seinen eigenen Heilungsprozess mit anderen Menschen teilen. „Mein größtes Anliegen ist es, Menschen mit Depressionen zu erreichen und ihnen zu zeigen, dass es Wege aus dieser Dunkelheit gibt“, erklärt er gegenüber 5 Minuten. Doch sein Weg war nicht leicht:

Ich lebte lange am Limit, ohne es zu merken. Die Warnsignale meines Körpers ignorierte ich, bis nichts mehr ging. Der Tiefpunkt kam leise, aber erbarmungslos. Die Krankheit holte mich ein, obwohl ich ihr jahrelang davongelaufen war.

Eine Begegnung veränderte alles

Was folgte, sei eine Zeit völliger Erschöpfung gewesen: „Keine Freude. Keine Energie. Keine Gefühle“, beschreibt Kuess diese schwierige Phase seines Lebens. Er begann, selbstständig nach Hilfe zu suchen und begegnete einem Leidensgenossen, der es jedoch bereits geschafft hatte, aus der „Dunkelheit“ auszubrechen. Zum Glück, denn: „Diese Begegnung veränderte alles“, erklärt der Klagenfurter. Schritt für Schritt kämpfte er sich ins Leben zurück und begann schließlich sogar damit, seine Geschichte aufzuschreiben.

„Stärker als die Dunkelheit“

Das Ergebnis ist nun im Buchhandel erhältlich: „Stärker als die Dunkelheit“ verbindet Kuess’ persönliche Erfahrungen mit fachlicher Einordnung. „Es enthält 13 zentrale Fragen, die mir ein Psychiater beantwortet hat und die das widerspiegeln, was ich selbst erlebt und beschrieben habe, nun jedoch aus professioneller und medizinischer Sicht“, so der Klagenfurter. Mittlerweile blickt er aus einer völlig neuen Perspektive auf Burnout und Depressionen und empfindet wieder Lebensfreude. Für seine Erfahrungen ist er sogar dankbar: „Ich bin dankbar für diesen Weg, so schmerzhaft er auch war. Denn er hat mich stärker gemacht, als ich es je für möglich gehalten hätte.“