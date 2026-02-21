150.000 Euro für Menschen in Not: Kärntner Initiative zieht Bilanz

Seit über 25 Jahren unterstützt der Verein Menschen in Not – jetzt wurde Bilanz gezogen: Rund 150.000 Euro konnten direkt an Hilfsbedürftige weitergegeben werden.

Seit mehr als 25 Jahren unterstützt „Seeboden hilft“ Menschen in schwierigen Lebenslagen. Ob finanzielle Mittel oder Sachspenden: Der Verein setzt gezielt dort an, wo Hilfe gebraucht wird, oft gemeinsam mit den Betroffenen.

Schnell und unkompliziert

„Es war mir immer ein besonderes Anliegen, dass wir in Seeboden schnell, unkompliziert und zielgerichtet helfen können“, sagt Obmann Josef Obweger. Möglich wird die Arbeit vor allem durch die Unterstützung von engagierten Spenderinnen, Spendern und lokalen Unternehmen.

Bereits 150.000 Euro weitergegeben

In all den Jahren konnten in der Zwischenzeit rund 150.000 Euro direkt an hilfsbedürftige Menschen in Seeboden weitergegeben werden. Unterstützt wird der Verein zudem von Andrea Hodel vom Sozialreferat der Marktgemeinde Seeboden, die die administrativen Aufgaben organisiert. „Wir freuen uns über jede einzelne Spende, die uns erreicht“, betont Obweger. Jede Hilfe zählt und schenkt Hoffnung dort, wo sie dringend gebraucht wird.