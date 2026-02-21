Nottötung von Büffel missglückte – nun muss Kärntner Bauer vor Gericht

Eine tierärztliche Kontrolle mit Polizeischutz, eine erfolglose Nottötung, 50 abtransportierte Rinder und nun ein Strafantrag wegen Tierquälerei. Ein Kärntner Landwirt steht aktuell im Fokus der Behörden – nicht zum ersten Mal.

Nach einer behördlichen Kontrolle auf einem Kärntner Hof muss ein Landwirt sich schon bald wegen Tierquälerei vor Gericht verantworten. Grund ist eine verhängnisvolle Kontrolle, die Mitte Feber stattfand und bei der es zu dramatischen Entwicklungen kam.

Wiederholte Kontrollen wegen „Mängel in der Tierhaltung“

Aber der Reihe nach. Der Kärntner Landwirt geriet in der Vergangenheit bereits öfter ins Visier der Behörden. „In den vergangenen Monaten kam es wiederholt zu behördlichen Überprüfungen des Hofes, insbesondere im Zusammenhang mit behaupteten Mängeln in der Tierhaltung“, erklärt Rechtsanwaltsanwärter Stefan Torker, der vertretende Jurist des Bauern von der factum Rechtsanwalts GmbH, auf Anfrage von 5 Minuten. Diese Vorwürfe weise sein Mandant jedoch „entschieden und ausdrücklich“ zurück.

Wasserbüffel in äußerst schlechtem Zustand

Bei einer Kontrolle in der Vorwoche (ausgerechnet an einem Freitag, den 13.) war neben mehreren Polizisten, zwei Amtstierärztinnen sowie einer Juristin der Behörde auch Torker selbst vor Ort. Bei dieser Kontrolle wurde ein Wasserbüffel in sehr schlechtem Zustand entdeckt – so schlecht, dass eine sofortige Nottötung angeordnet wurde. Laut Torker soll der Landwirt davor nichts von dem schlechten Zustand des Tieres gewusst haben: Beim Stallgang am selben Tag seien ihm „keine auffälligen Symptome aufgefallen“. Wäre es anders gewesen, hätte er „selbstverständlich umgehend tierärztliche Hilfe veranlasst“.

© Factum Rechtsanwalts GmbH Rechtsanwaltsanwärter Stefan Torker vertritt den Kärntner Landwirt vor Gericht.

Nottötung verlief nicht nach Plan

Der Landwirt versuchte laut Torker daraufhin, das Tier auf behördliche Anordnung hin mit einem Bolzenschussapparat zu töten – eine in der Landwirtschaft übliche Methode. Der erste Versuch misslang jedoch, der Büffel wurde schwer verletzt. Ein hinzugezogener Tierarzt beendete das Leiden des Tieres schließlich mit einem Gewehrschuss. Auch ein weiteres Rind musste notgetötet werden. Doch das ist noch nicht alles: 50 Tiere wurden dem Landwirt sofort behördlich abgenommen und in weiterer Folge abtransportiert, wie Torker gegenüber 5 Minuten bestätigt. Der Landwirt könne diese Abnahme nicht nachvollziehen und prüfe rechtliche Schritte.

Landwirt von Rindern attackiert

Nach dem missglückten Tötungsversuch kam es im Stall zu einer dramatischen Szene: Der Landwirt wurde von mehreren Rindern attackiert und zu Boden gestoßen. Auch das wird von Torker bestätigt. Er erklärt: „Unser Mandant befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung beziehungsweise Genesung und hat den Angriff den Umständen entsprechend gut überstanden.“ Die Staatsanwaltschaft hat einen Strafantrag wegen Tierquälerei am Landesgericht Klagenfurt eingebracht, der Prozess soll voraussichtlich Ende März stattfinden. Es gilt die Unschuldsvermutung.