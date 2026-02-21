Glatteis, Sperren und Co.: Das sollten Kärntens Autofahrer nun wissen

In Kärnten herrscht aktuell erhöhte Vorsicht auf den Straßen: Von Wintersperren über Glatteis bis hin zu Baustellen – zahlreiche Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen sind gesperrt oder nur eingeschränkt befahrbar.

Die starken Schneefälle hatten Kärnten fest im Griff und stellten insbesondere die Feuerwehren und Straßenbetreiber vor große Herausforderungen. Noch im Vergleich zur Vorwoche gilt auf vielen Verkehrsadern erhöhte Vorsicht, da laut dem aktuellen ÖAMTC-Verkehrsservice die Meldungen zu Baustellen, Sperren und Verkehrsbeschränkungen und Co. deutlich gestiegen sind. Wir haben alle aktuellen Meldungen für dich zusammengefasst – von der Baustelle bis zur Straßensperre.

Baustellen am Weg in die Steiermark

Auf der A2 Süd Autobahn zwischen Graz und Klagenfurt ist zwischen Modriach und Packsattel in beiden Richtungen die Verkehrsführung weiterhin geändert, die Fahrbahnbreite auf 3,25 Meter begrenzt und die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt nur 60 km/h; die Baustelle soll bis 2. März 2026 dauern. Zwischen Mooskirchen und Packsattel herrscht ebenfalls Gegenverkehr aufgrund einer Großbaustelle, ebenso auf der A10 Tauern Autobahn zwischen Salzburg und Villach, wo mehrere Abschnitte geänderte Verkehrsführungen und Fahrbahnverengungen aufweisen, darunter die Unterflurtrasse St. Andrä, deren Neubau bis Mai 2026 läuft.

Bergungsarbeiten auf der B80

Auch zahlreiche Landes- und Bundesstraßen sind betroffen. Die B80 Lavamünder Straße zwischen Kreuzung Griffen und Lavamünd ist derzeit wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Auf der B99 Mauterndorf–Spittal herrscht eine Totalsperre für die Neuerrichtung des Radwegs R9, Umleitungen für LKW und Radfahrer sind eingerichtet und gelten bis Ende Mai 2026. Auf der B106 Mölltal Straße zwischen Flattach und Stall ist die Fahrbahn auf einen Streifen verengt, wobei die Freigabe abwechselnd erfolgt; die Sanierungsarbeiten dauern bis November 2026.

Sperren für Schwerverkehr

Auf der L91 zwischen Lavanttal und Görtschitztal besteht Glatteisgefahr, die Straße ist für Schwerverkehr gesperrt, ebenso wie weitere Straßenabschnitte der L32 Stockenboier Straße, L41 Traginer Straße, L34 Farchensee Landesstraße, L40 Fresacher Straße, L47 Ossiacher-Tauern-Straße, L54 St. Martiner Straße, L54a Buchholzer Straße, L89, L90, L92, L113, L137 und L149 Koralpenhöhenstraße, die teils für Fahrzeuge über bestimmte Gewichtsklassen gesperrt sind, teils durch Baustellen oder provisorische Ampelanlagen geregelt werden. Auf der B69 Südsteirische Grenz Straße sowie L10 zwischen Spittal an der Drau und Lurnbichl, B70 Twimberg, B92 Görtschitztal Straße, B110 Plöckenpass, L62a Wöbringer Landesstraße, L6 Drauweg, L31 Zlaner Straße, L91 Klippitztörl Landesstraße und vielen weiteren Landesstraßen herrschen zeitlich begrenzte Sperren, Fahrbahnverengungen und Geschwindigkeitsbeschränkungen.

Längere Fahrzeiten einplanen

Wintersperren betreffen die Großglockner Hochalpenstraße zwischen Heiligenblut und Ferleiten bis voraussichtlich 2. Mai 2026, die Nockalmstraße zwischen Ebene Reichenau und Kremsbrücke bis Anfang Mai 2026 sowie die Malta-Hochalm-Straße zwischen Klampfererbrücke und Kölnbreinsperre bis Anfang Mai 2026. Zusätzlich sorgen Tauwetter, Glatteis und laufende Baustellen für weitere Einschränkungen im Straßenverkehr, insbesondere für Schwerfahrzeuge und erfordern erhöhte Aufmerksamkeit von allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten daher an gewissen Stellen mehr Fahrzeit einplanen, sich auf geänderte Verkehrsführungen einstellen und die aktuellen Verkehrsmeldungen regelmäßig beachten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.02.2026 um 15:27 Uhr aktualisiert