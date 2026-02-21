Vier Einsätze: Kärntner Feuerwehr kämpfte sich durch die Schneemengen

Die Freiwillige Feuerwehr Tröpolach war an einem Tag gleich viermal im Einsatz – von einer Liftöffnung über LKW-Bergung bis zu Brandmeldeanlagen im Hotel.

Der Schnee hatte am Donnerstag einen Großteil von Kärntens Feuerwehren fest im Griff. Auch die Freiwillige Feuerwehr Tröpolach wurde gleich mehrfach gefordert: Neben einer Fahrzeugbergung standen eine Liftöffnung sowie zwei Brandmeldealarme in einem Hotel, darunter einer in der Sauna, auf dem Programm.

Mit Vollbesatzung durch den Schnee

Zur Freude der Einsatzkräfte waren viele der Kollegen innerhalb der intensiven 24 Stunden einsatzbereit: „Bei drei der Einsätze musste unsere Feuerwehr ins tief verschneite Nassfeld ausrücken – und nebenbei erwähnt, bei jedem Einsatz auch in Vollbesetzung beider Fahrzeuge“, erklärte die Wehr in den sozialen Medien abschließend.