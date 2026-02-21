Pfandbons wurden in Kärnten und Osttirol zu „Rettern in der Not“

Im Jahr 2025 konnten SPAR-Kundinnen und Kunden mit ihrer Pfandrückgabe soziale Verantwortung übernommen: Wer wollte, konnte die Pfandgutschrift freiwillig spenden. So kamen insgesamt 570.525 Euro für die Organisation „Rettet das Kind“ zusammen – davon 33.715,86 Euro aus Kärnten und Osttirol.

Pfandbon für den guten Zweck gespendet

Seit Einführung des Einwegpfands am 1. Januar 2025 ist die Spende direkt am Pfandautomaten möglich. „Wir erleben täglich, wie engagiert unsere Kundinnen und Kunden sind. Dass im Jahr 2025 so viele Menschen die Möglichkeit genutzt haben, ihren Pfandbon für den guten Zweck zu spenden, zeigt den starken Zusammenhalt in unserer Region. Mit den gesammelten Beträgen können wichtige Projekte von ‘Rettet das Kind’ direkt vor Ort unterstützt werden“, so Andreas Ender, Geschäftsführer für SPAR Kärnten und Osttirol. Walter Ebner, Landesvorstand von „Rettet das Kind Kärnten“, ergänzt: „Die Möglichkeit, Pfandgutschriften zu spenden, hat 2025 zusätzliche Mittel für unsere Arbeit geschaffen.“ Seit April 2025 gibt es zudem den digitalen Pfandbon, der bereits über vier Millionen gedruckte Bons eingespart hat.