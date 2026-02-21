Skip to content
Region auswählen:
/ ©gailtal-journal.at
Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungshubschrauber am Himmel im Einsatz
Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ins LKH Villach geflogen.
Nassfeld
21/02/2026
Polizeimeldung

Ski-Kollision in Kärnten endete mit Flug ins Krankenhaus

Schwerer Skiunfall am Nassfeld: Ein Mann wurde nach einer Kollision auf der Piste per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, das teilte die LPD Kärnten am Samstag mit.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)

Am 21. Februar 2026 gegen Mittag kam es auf der Sattelabfahrt am beliebten Skigebiet Nassfeld zu einem Zwischenfall. Zwei Skifahrer, 53 und 46 Jahre alt, stießen aus bislang ungeklärter Ursache miteinander zusammen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Dabei stürzte der ältere der beiden Männer und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Rettungshubschrauber ARA-3 ins LKH Villach geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.02.2026 um 17:15 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: