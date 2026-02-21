Ski-Kollision in Kärnten endete mit Flug ins Krankenhaus

Schwerer Skiunfall am Nassfeld: Ein Mann wurde nach einer Kollision auf der Piste per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, das teilte die LPD Kärnten am Samstag mit.

Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ins LKH Villach geflogen.

Am 21. Februar 2026 gegen Mittag kam es auf der Sattelabfahrt am beliebten Skigebiet Nassfeld zu einem Zwischenfall. Zwei Skifahrer, 53 und 46 Jahre alt, stießen aus bislang ungeklärter Ursache miteinander zusammen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Dabei stürzte der ältere der beiden Männer und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Rettungshubschrauber ARA-3 ins LKH Villach geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.02.2026 um 17:15 Uhr aktualisiert