„Frühlingshaft mild“: Auf das Italientief folgen zweistellige Plusgrade

Vom Lesachtal bis Klagenfurt bedeckten bis zu 87 Zentimeter weiße Pracht die Landschaft. Stromausfälle und Unfälle zeigten die winterliche Herausforderung – doch bereits in der kommenden Woche soll sich das Blatt wenden.

Ein kräftiges Italientief hat Kärnten in den vergangenen Tagen fest im Griff gehabt. Vom Lesachtal bis nach Klagenfurt liegt eine geschlossene Schneedecke, regional wurden bis zu 87 Zentimeter gemessen. Die winterlichen Verhältnisse brachten nicht nur prachtvolle Landschaften, sondern auch Probleme: In Teilen Kärntens kam es zu Stromausfällen – zeitweise waren 800 Haushalte ohne Saft. Auch auf den Straßen herrschten herausfordernde Bedingungen, es kam zu einigen Sperren sowie dutzenden Einsätzen für die Feuerwehr.

Klopf Klopf: Der Frühling steht vor der Tür

Doch so schnell wie das Tief Kärnten im weißen Mantel einhüllte, zieht es auch schon wieder ab: Bereits am Sonntag soll es laut „Tauernwetter“ frühlingshaft mild werden. „Immer wieder sollen Wolkenfelder am Sonntag durchziehen, zwischendurch kommt aber auch die Sonne zum Vorschein – am häufigsten in Osttirol und Oberkärnten. Die Temperaturen steigen deutlich an und erreichen tagsüber bereits 5 bis 12 Grad. Die Nullgradgrenze klettert auf über 2000 Meter Seehöhe“, so David Kaufmann im Bericht von Tauernwetter.

Bis zu 13 Grad zum Wochenstart

Auch der Wochenstart soll mild und zeitweise sonnig mit einigen Wolkenfeldern verlaufen. „Die Höchstwerte erreichen 5 bis 13 Grad, möglicherweise sogar noch etwas mehr. Für Ende Februar sind das außergewöhnliche Werte, die bis zu 10 Grad über dem langjährigen Klimamittel liegen“, ergänzt Kaufmann.

Mildes Wetter ist hier, um zu bleiben

Die milde Phase scheint vorerst anzuhalten: In den Morgenstunden bleibt es in vielen Tälern zwar frostig, tagsüber sind jedoch Temperaturen von 8 bis 13 Grad zu erwarten. „Die Schneedecke in den Niederungen dürfte rasch schwinden, während sie in höheren Lagen vorerst erhalten bleibt. Ob sich der Winter im März nochmals bis in tiefe Lagen zurückmeldet, lässt sich derzeit nicht abschätzen“, so Kaufmann abschließend.

Ausblick im Detail Sonntag : Wolken und Sonnenschein wechseln sich ab, deutlich milder. (5 bis 12 Grad).

: Wolken und Sonnenschein wechseln sich ab, deutlich milder. (5 bis 12 Grad). Montag : Mild und zeitweise sonnig, Temperaturen weit über dem Klimamittel. (5 bis 13 Grad).

: Mild und zeitweise sonnig, Temperaturen weit über dem Klimamittel. (5 bis 13 Grad). Bis Monatsende: Anhaltend milde und überwiegend sonnige Phase. (8 bis 13 Grad)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.02.2026 um 17:54 Uhr aktualisiert