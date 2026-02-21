Skitourengeherin (28) strandete mit Knieverletzung in Kärntens Bergland

Die Bergrettung Klagenfurt wurde zu einem Alpinunfall am Gartnerkofel gerufen. Eine Skitourengeherin stürzte und wurde nach der Erstversorgung per Notarzthubschrauber geborgen.

Am Dienstag gegen 13:50 Uhr wurde die Bergrettung Klagenfurt im Rahmen ihres Pistendienstes am Nassfeld zu einem Alpinunfall alarmiert. Eine 28-jährige Skitourengeherin war bei der Abfahrt vom Garnitzenberg gestürzt und zog sich eine Verletzung am linken Knie zu.

Hubschrauber wurde angefordert

„Die Patientin wurde von uns rasch aufgefunden, erstversorgt und mit Wärmeerhaltungsmaßnahmen stabilisiert. Da der Unfallort nicht mit Akja erreichbar war, wurde über Notruf 140 der Notarzthubschrauber angefordert“, erklärte die Bergrettung Klagenfurt in den sozialen Medien. Nach der medizinischen Versorgung erfolgte die Windenbergung durch den RK. Der Einsatz konnte gegen 15:10 Uhr beendet werden.