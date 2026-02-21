Herber Rückschlag: WAC kassiert Niederlage in Hütteldorf

Der Wolfsberger AC musste sich am Samstag dem SK Rapid auswärts mit 0:2 geschlagen geben. Nach einer torlosen ersten Hälfte entschieden zwei späte Treffer das Spiel.

Der Wolfsberger AC musste sich am Samstag dem SK Rapid auswärts mit 0:2 geschlagen geben. Nach einer torlosen ersten Hälfte entschieden zwei späte Treffer der eingewechselten Seidl (72.) und Nunoo (90+2.) die Partie zugunsten der Wiener.

Bittere Pille vor der Punkteteilung

Der WAC präsentierte sich über weite Strecken auf einem Level mit den Hütteldorfern und verzeichnete sogar mehr Abschlüsse, blieb vor dem Tor jedoch zu wenig zwingend. In der Tabelle fehlen den Kärntnern damit zwei Runden vor der Punkteteilung bereits vier Zähler auf einen Platz in der Meistergruppe. Somit deutet derzeit alles in Richtung „Quali-Gruppe“.

