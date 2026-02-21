Zehntausende Euro in Kärnten verschwunden: Angestellte muss vor Gericht

In einem Kärntner Handelsunternehmen fehlen plötzlich Tausende Euro. Eine Mitarbeiterin muss sich nun vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Der Vorwurf: Sie soll Verkaufseinnahmen für sich behalten haben.

In einem Kärntner Handelsunternehmen sollen plötzlich mehrere tausend Euro gefehlt haben. Nun muss sich eine Mitarbeiterin vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Laut aktuellem Verhandlungsspiegel steht der Verdacht im Raum, dass Einnahmen nicht ordnungsgemäß einbezahlt wurden. Konkret gehe es um über 10.000 Euro.

Angestellte soll Geld für sich behalten haben

„Einer Angestellten eines Handelsunternehmens wird zur Last gelegt die Verkaufseinnahmen einer Filiale in Bad Eisenkappel in der Gesamthöhe von 10.568,00 Euro nicht zur Einzahlung bei der Bank, sondern für sich selbst behalten und sich dadurch ungerechtfertigt bereichert zu haben“, erklärt die Medienstelle des Landesgerichtes. Die Verhandlung ist für Mittwoch in den Morgenstunden angesetzt. Laut Gericht stehen die Tatbestände Veruntreuung und Urkundenfälschung im Raum. Den Vorsitz führt Richterin Claudia Bandion-Ortner. Für die Angeklagte gilt bis zum rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.