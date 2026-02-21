Eröffnung verschoben: Neues Fitnessstudio in Kärnten muss noch warten

Das erste österreichische Studio der deutschen Fitnesskette Gymstar in Seelach am Klopeiner See sollte am 21. Februar starten. Die Eröffnung wurde kurzfristig verschoben – ein neuer Termin steht noch aus.

Mit einem Hauch von Glanz und Glamour sollte heute ein neues Fitness-Zeitalter in Seelach am Klopeiner See beginnen: Im „Rondo“ hätte das erste österreichische Studio der deutschen Fitnesskette „Gymstar“ seine Türen öffnen sollen. Doch kurzfristig wurde die große Eröffnung verschoben.

Vorbereitungen „waren sehr zeitintensiv“

Dennoch soll es nur ein kleiner Rückschlag sein: Ein neuer Termin soll bald feststehen, denn die Vorbereitungen „waren sehr zeitintensiv“ erklärt der Betreiber Alexander Wegscheider in einem Artikel der „Kleinen Zeitung“. Geöffnet ist das Studio täglich von 6 bis 23 Uhr, sobald der Start erfolgt.