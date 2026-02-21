Wolken, Sonne und Schnee: So wird das Wetter in Kärnten am Sonntag

Am Sonntag wechseln sich Wolken und Sonne in Kärnten ab, es bleibt mild – nur in den Hochlagen der Tauern kann gelegentlicher Schnee fallen.

Am Sonntag ziehen von Nordwesten immer wieder ausgedehnte Wolkenfelder durch Kärnten, zwischendurch kann sich aber auch die Sonne zeigen. Es bleibt trocken, mit Höchstwerten zwischen 7 und 10 Grad wird es für die Jahreszeit sehr mild.

Leichter Schnee in den Bergen möglich

„Wiederholt in Wolken und Nebel geraten können die hohen Berge, hingegen in den Tauern und am unmittelbaren Tauernhauptkamm kann es aus dichten Wolken gelegentlich auch leicht und unergiebig schneien, unterhalb von rund 1700 Metern regnen“, erklären die Experten der Geosphere Austria. Auf den Bergen weht oft mäßiger, auf den 3000ern auch stürmischer West- bis Nordwestwind. Zu Mittag sollen die Temperaturen in 2000 Metern Höhe bei 2 Grad und in 3000 Metern etwa bei -5 Grad liegen.

