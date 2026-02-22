Kärntner Bergbauernhof entwickelte sich zur bestbewerteten Unterkunft

Der Hieserhof in Heiligenblut wurde von Booking.com als bestbewertete Unterkunft Österreichs ausgezeichnet und gehört mit der Höchstbewertung von zehn Punkten weltweit zu den Top 1 % aller Unterkünfte.

Der Hof, der seit mindestens 1688 im Besitz der Familie Tribuser ist, entwickelte sich vom Bergbauernhof zu einer Frühstückspension.

Der Hof, der seit mindestens 1688 im Besitz der Familie Tribuser ist, entwickelte sich vom Bergbauernhof zu einer Frühstückspension.

Der Hieserhof in Heiligenblut (Kärnten) wurde von Booking.com im Rahmen der Traveller Review Awards 2026 als bestbewertete Unterkunft Österreichs ausgezeichnet. Mit der Höchstbewertung von zehn Punkten gehört der Betrieb weltweit zu den Top 1 Prozent der Unterkünfte, bei der Zahl der Gästebewertungen liegt er sogar im obersten Promillebereich.

Fast 450 Jahre im Familienbesitz

Der Hof, der seit mindestens 1688 im Besitz der Familie Tribuser ist, entwickelte sich aus einem Bergbauernhof zu einer Frühstückspension. „Ich sehe es als eine Verpflichtung gegenüber meinen Vorfahren, diese jahrhundertealte Familiengeschichte fortzuführen“, sagt Hermann Tribuser, der nach 25 Jahren in Wien zurückkehrte und den Betrieb modernisierte. „Ich habe nie den Anspruch gehabt, einfach nur Betten zu vermieten. Unser Ziel war und ist es, unseren Gästen etwas Besonderes zu bieten – Momente des Ankommens, ein Gefühl von Zuhause, Naturverbundenheit und ehrlicher, herzlicher Begegnung“, erklärt er.

Auszeichnung für einen ganzen Ort

Den Preis selbst will er aber nicht für seine eigenen Leistungen sehen: „Diese Auszeichnung gehört meiner ganzen Familie, der Gemeinde Heiligenblut, der Großglockner Hochalpenstraße, den Bergbahnen, dem Nationalpark Hohe Tauern und den Gastronomie- und Infrastrukturbetrieben des Ortes“, ergänzt Tribuser abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2026 um 07:44 Uhr aktualisiert