Kärntner bekommt Drohnachrichten, nun steht er selbst vor Gericht

Ein Kärntner soll sich selbst Drohnachrichten geschickt haben – nun muss er sich wegen möglicher Verleumdung und falscher Beweisaussage vor Gericht verantworten.

Ein Kärntner steht in der kommenden Woche am Landesgericht Klagenfurt vor Gericht, nachdem ihm vorgeworfen wird, Drohnachrichten an sich selbst verschickt zu haben, um eine andere Person fälschlicherweise zu belasten.

Verleumdung und falsche Beweisaussage

„Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, dass er im Zuge eines Strafverfahrens am Landesgericht Klagenfurt sich selbst Drohnachrichten auf einer Internetplattform übermittelt habe, um in weiterer Folge eine dritte Person damit zu unrecht der Täterschaft beschuldigt zu haben“, erklärte die Medienstelle des Landesgerichts Klagenfurt. Laut Anklage umfasst der Tatbestand sowohl Verleumdung als auch falsche Beweisaussage.

Verhandlung am Mittwoch

Die Verhandlung findet bereits am Mittwoch zur Mittagszeit statt und soll laut Verhandlungsspiegel etwa eine Stunde dauern. Als Richterin wird Claudia Bandion-Ortner vor Ort sein. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.