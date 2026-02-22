Fastenzeit und Auferstehung

Peter Kaiser verabschiedet sich nach 13 Jahren als Kärntner Landeshauptmann. Sein Nachfolger Daniel Fellner steht vor schwierigen Entscheidungen – und hat ein Ass im Ärmel. Ein Kommentar von Fritz Kimeswenger.

Jetzt brechen sie also an, die vermutlich letzten fünf Wochen von Landeshauptmann Peter Kaiser in dieser Funktion als Kärntner Regierungschef. Auf seinen Nachfolger Daniel Fellner warten wahre Herkulesaufgaben. Wie es der Zufall so will, fallen diese letzten Tage der 13-jährigen Amtszeit Kaisers fast exakt mit der christlichen Fastenzeit zusammen. Übrigens auch mit dem Ramadan der Muslime. Aber das ist eine andere Geschichte.

Schulden schießen durch die Decke

Was wird von Kaisers politischen Vermächtnis bleiben? Sicher die Beruhigung der Stimmung nach den budgetär ruinösen Brot-und-Spiele-Jahren in Verantwortung der Freiheitlichen. Kaiser und seine Genossinnen und Genossen konnten zwar die Pleite des Landes abwenden, ein gesundes Budget hinterlässt er aber trotzdem nicht. Die Schulden schießen bereits wieder durch die Decke. Die Beziehung zur Volksgruppe war Kaiser stets ein Anliegen, der Persmanhof kam ihm da zuletzt in die Quere. Kultur und Sport waren dem nunmehr abtretenden LH wichtig, auch die Sozialpartnerschaft lag ihm am Herzen. Unter seiner Ägide fuhr Kärnten einen durchaus proeuropäischen Kurs, der Ausschuss der Regionen war Kaiser stets ein Anliegen. HCB, Corona, Kriege in Europa, Migration, Inflation, es waren keine leichten Jahre, in die Kaisers Amtszeit fiel. Und es werden keine leichten Jahre für Fellner, die voraus liegen. Noch dazu, wo er bloß zwei Jahre bis zur Landtagswahl Zeit hat, um Akzente zu setzen.

Ein Ass im Ärmel

Fellner hat allerdings ein Ass in Ärmel. Nachdem es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keiner Partei gelingen wird, eine absolute Mehrheit zu erreichen, braucht es Koalitionen. Und da wäre es einer ÖVP vermutlich lieber, Juniorpartner unter der SPÖ zu sein als Juniorpartner unter den Freiheitlichen. Es bleibt spannend, wem da am Ende der Fastenzeit die Auferstehung gelingen wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2026 um 08:48 Uhr aktualisiert