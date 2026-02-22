Skip to content
Region auswählen:
/ ©Freiwillige Feuerwehr Lavamünd
Das Bild zeigt einen Feuerweheinsatz auf 5min.at.
Ein Blick auf den umgekippten Lkw.
Lavamünd
22/02/2026
Blaulichteinsatz

LKW im Graben, Baum am Dach: Lavamünder Feuerwehr stand im Dauereinsatz

Das Italientief sorgt in Lavamünd für starke Schneefälle. Die Freiwillige Feuerwehr war diese Woche mehrfach im Einsatz, unter anderem bei LKW-Unfällen und umgestürzten Bäumen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(157 Wörter)

Aufgrund der intensiven Schneefälle im Zuge des aktuellen Italientiefs kam es in der Gemeinde Lavamünd diese Woche zu mehreren Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr.

Alle Hände voll zu tun

Bei einem Einsatz rutschte ein LKW auf der schneeglatten Fahrbahn über eine Böschung. „Das Fahrzeug kam glücklicherweise kurz vor dem Umspannwerk des Kraftwerkes Schwabeck zum Stillstand. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab“, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Lavamünd. Kurz darauf wurde ein weiterer Einsatz erforderlich, als ein durch die Schneelast geschwächter Baum umstürzte und auf das Dach einer Garage fiel.

Das Bild zeigt einen Feuerweheinsatz auf 5min.at.
©Freiwillige Feuerwehr Lavamünd

Keine Personen verletzt

Ein dritter Einsatz betraf einen LKW, der wegen der winterlichen Straßenverhältnisse ohne Schneeketten nicht weiterfahren konnte. Die Feuerwehr unterstützte den Fahrer, sodass die Weiterfahrt sicher möglich war. Bei allen Vorfällen blieb es glücklicherweise bei Sachschäden, Personen wurden nicht verletzt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: