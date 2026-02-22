LKW im Graben, Baum am Dach: Lavamünder Feuerwehr stand im Dauereinsatz

Das Italientief sorgt in Lavamünd für starke Schneefälle. Die Freiwillige Feuerwehr war diese Woche mehrfach im Einsatz, unter anderem bei LKW-Unfällen und umgestürzten Bäumen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Aufgrund der intensiven Schneefälle im Zuge des aktuellen Italientiefs kam es in der Gemeinde Lavamünd diese Woche zu mehreren Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr.

Alle Hände voll zu tun

Bei einem Einsatz rutschte ein LKW auf der schneeglatten Fahrbahn über eine Böschung. „Das Fahrzeug kam glücklicherweise kurz vor dem Umspannwerk des Kraftwerkes Schwabeck zum Stillstand. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab“, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Lavamünd. Kurz darauf wurde ein weiterer Einsatz erforderlich, als ein durch die Schneelast geschwächter Baum umstürzte und auf das Dach einer Garage fiel.

©Freiwillige Feuerwehr Lavamünd

Keine Personen verletzt

Ein dritter Einsatz betraf einen LKW, der wegen der winterlichen Straßenverhältnisse ohne Schneeketten nicht weiterfahren konnte. Die Feuerwehr unterstützte den Fahrer, sodass die Weiterfahrt sicher möglich war. Bei allen Vorfällen blieb es glücklicherweise bei Sachschäden, Personen wurden nicht verletzt.