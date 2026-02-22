Sexistische Karten und Briefe: Wer ist der fremde Absender aus Kärnten?

Vielen Personen aus Kärnten, vor allem Frauen, geht es seit der Jahrtausendwende fast gleich: Beim morgendlichen Blick in den Briefkasten wird eine teilweise bunte Karte sichtbar – doch der Inhalt lässt zu wünschen übrig. Seit einem Vierteljahrhundert erhalten Frauen in Kärnten Postkarten und Briefe voller Beleidigungen und sexistischen Kommentaren. Mindestens 30 Frauen und fünf Männer sind bekannt, die Dunkelziffer dürfte weitaus höher sein, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Gurktal sehr betroffen

Die Botschaften, in vielen Fällen erschreckend persönlich, erreichen vor allem Empfängerinnen im Gurktal. Dem Bericht zufolge stammen die Betroffenen aus verschiedenen Gemeinden Kärntens, somit lässt sich auch schwer sagen, wo die genaue Zielgruppe liegt. Die ersten Postkarten tauchten kurz nach der Jahrtausendwende auf, seither folgten in unregelmäßigen Abständen weitere Sendungen – manche erhielten nur ein Schreiben, andere eine ganze Serie.

Verfahren eingestellt

Vor einigen Jahren erstatteten mehrere Frauen dann eine Anzeige gegen Anonym bei der Polizei. Das Verfahren wegen beharrlicher Verfolgung (§107a StGB) wurde jedoch bereits eingestellt: Die Intensität der Schreiben reichten laut dem Medienbericht jedoch nicht aus, um Stalking zu belegen. Ob der anonyme Verfasser jemals identifiziert wird, bleibt offen.