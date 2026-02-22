Rauchender Mülleimer sorgte für Feuerwehreinsatz in Kärnten

Einsatz in den Morgenstunden: Ein rauchender Müllcontainer in der Tiroler Straße wurde heute früh von der Feuerwehr Spittal an der Drau schnell gelöscht.

Am Sonntag um 8:11 Uhr wurde die Feuerwehr Spittal an der Drau zu einem Brandeinsatz in der Tiroler Straße gerufen. Das Stichwort lautete B2. Im Einsatz standen die Fahrzeuge KDOF, TLF-A 4000/1 und TLF-A 4000/2.

Brand wurde rasch gelöscht

„Heute kurz nach 8 Uhr wurden wir zu einem brennenden beziehungsweise rauchenden Müllcontainer alarmiert“, berichtete die Feuerwehr Spittal an der Drau in den sozialen Medien. Der Brand konnte nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte rasch gelöscht werden, sodass der Müllcontainer keinen größeren Schaden verursachte.