Führerscheinloser Villacher (21) setzte Fahrzeug in die Leitplanke

Alkoholfahrt ohne Führerschein endete mit Totalschaden: Ein junger Mann streifte auf der L52 zwei Leitplanken, das teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.

Der 21-Jährige touchierte auf der Rosegger Straße beide Leitplanken – sein Auto wurde völlig zerstört.

Ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land geriet in den frühen Morgenstunden des 22. Februar 2026 mit seinem Pkw auf der Rosegger Straße (L52) von St. Martin Richtung Rosegg von der Fahrbahn. Dabei streifte er zunächst die rechte, wenig später die linke Leitplanke.

Führerscheinabnahme nicht möglich

Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt, sein Auto hingegen wurde vollständig zerstört. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Da der Mann keinen Führerschein besitzt, konnte dieser nicht abgenommen werden. Die Straße war für Bergungs- und Aufräumarbeiten bis etwa 7 Uhr gesperrt.