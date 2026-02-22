21 Millionen Euro: Kärnten investiert in „komplexes Bauvorhaben“

Kärnten investiert kräftig in die Infrastruktur des Bezirks Spittal: Von der Mölltalstraße über die Möllbrücke bis zum Radweg durch die Lieserschlucht – über 15 Projekte sollen 2026 umgesetzt werden.

Kärnten investiert kräftig in die Infrastruktur: Über 15 Baumaßnahmen werden 2026 im Bezirk Spittal umgesetzt – insgesamt fließen 12 Millionen Euro in Straßen, Brücken und Radwege, weitere 1,7 Millionen Euro in das ländliche Wegenetz. „Eine sichere, funktionierende Straßeninfrastruktur ist immer die Basis für Leben, Arbeiten und Wirtschaften – in den Städten wie auch am Land“, betont LHStv. Martin Gruber (ÖVP).

Straßen, Brücken und Radwege

Schwerpunkte sind die B106 Mölltalstraße, die Möllbrücke in Lainach und der Radweg durch die Lieserschlucht. „In dieses Projekt investieren wir insgesamt rund 21 Millionen Euro. Es ist eines der technisch schwierigsten und komplexesten Vorhaben, die wir im Straßenbau seit langer Zeit umsetzen“, so Gruber. Auch das ländliche Wegenetz wird ausgebaut: „Damit richten wir Güterwege und Verbindungsstraßen her, die nicht nur von der Landwirtschaft genutzt werden, sondern auch zur Erschließung der landwirtschaftlichen Betriebe dienen“, erklärt er und ergänzt abschließend: „Unsere Straßen sind die Lebensadern unserer Region. Sie sorgen für mehr Lebensqualität und sind ein Standortfaktor, wenn es um die Chancengleichheit zwischen Städten und dem ländlichen Raum geht“.