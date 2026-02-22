Bis zu 16 Grad: Frühlingshafte Woche in Kärnten erwartet

Nach dem Italientief übernimmt Hochdruckeinfluss das Kommando: Laut GeoSphere Austria bleibt es in Kärnten und Osttirol warnfrei. Viel Sonne, föhnige Auflockerungen und Temperaturen bis 16 Grad sorgen in für ein Frühlingsgefühl.

Wie bereits berichtet, soll in der kommenden Woche auf das Italientief ein „Konter“ folgen und sich der Frühling endlich durchsetzen. Aktuell scheint diese Prognose für die gesamte Woche zu halten: Laut Daten der GeoSphere Austria gibt es bis zum Wochenende keine Warnungen, die Karte leuchtet in Kärnten und Osttirol durchgehend grün.

Zweitweise sonnig

Am Montag halten sich in der ersten Tageshälfte gebietsweise Frühnebelfelder. „Sonst gibt es meist einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Teils dichte Wolken stauen sich am unmittelbaren Tauernhauptkamm, auch in den Tauerntälern bleibt es aber trocken und mit föhnigem Nordwestwind zeitweise sonnig“, wissen die Experten der Geosphere Austria. Die Tiefstwerte liegen meist zwischen minus 1 und plus 2 Grad, die Höchstwerte erreichen milde 10 bis 13 Grad.

Bis zu 16 Grad

Am Dienstag dominieren dichte Wolken das Himmelsbild, kurze sonnige Auflockerungen sind am ehesten in den südlichsten Landesteilen möglich. Von Norden her kann zeitweise etwas Regen, oberhalb von 1200 bis 1500 Metern auch Schneefall, auf die nördlichen Regionen übergreifen. Großteils bleibt es jedoch voraussichtlich niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 11 Grad. Zur Wochenmitte kündigt sich sehr sonniges und am Nachmittag ausgesprochen mildes Hochdruckwetter an – es wird sonnig mit bis zu 15 Grad, ähnlich soll es auch am Donnerstag ausschauen, dort werden sogar 16 Grad erwartet. Auch der Freitag bringt nach derzeitigem Stand der Geosphere Austria viel Sonnenschein und für Ende Februar deutlich warmes Wetter.

