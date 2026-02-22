Villacher Influencerin geht viral und kassiert zahlreiche Hasskommentare

Über 1,5 Millionen Aufrufe in nur zwei Tagen: Ein Video über Studium, Mutterschaft und Karriere machte eine Villacher Influencerin schlagartig sichtbar. Doch mit der Reichweite kam auch eine Welle an negativen Online-Kommentaren.

Etwas mehr als 1,5 Millionen Aufrufe binnen 48 Stunden: Ein Social-Media-Video über Studium, Mutterschaft und berufliche Ziele hat eine breite Diskussion ausgelöst – und zugleich eine Welle teils negativer Online-Kommentare nach sich gezogen. Auslöser dafür? Der Satz: „Aber klar, lass über meinen Rock reden“. Nun nimmt die Villacher Content-Creatorin Eva Maria Meidl Stellung und möchte sich öffentlich gegen den Hass zur Wehr setzen.

Viralität mit „Folgen“

Die 31-Jährige betreibt unter dem Namen Instagram-Profil „eva.maria_meidl“ einen Kanal mit rund 43.000 Followern. In dem vielfach geteilten Video schildert sie ihren persönlichen Bildungsweg: Während ihres Jus-Studiums wurde sie mit 25 Jahren Mutter, schloss ihr Studium dennoch ab und absolvierte zwei Masterprogramme. Was als Erfahrungsbericht über Durchhaltevermögen und Vereinbarkeit gedacht war, entwickelte sich rasch zu einem viralen Thema, mit entsprechend kontroversen Reaktionen. Inhaltlich ging es in dem Video um Bildung, Disziplin und den Spagat zwischen akademischer Laufbahn und Familienleben. Ein Teil der öffentlichen Diskussion – mit über 400 Kommentaren – verlagerte sich jedoch auf persönliche Aspekte.

Kein Einzelfall

„Wenn eine Frau öffentlich über Leistung spricht, verschiebt sich die Aufmerksamkeit erstaunlich schnell weg vom Inhalt – hin zur Person“, sagt sie. Für Meidl ist diese Dynamik kein Einzelfall, sondern Ausdruck struktureller Muster in digitalen Räumen. Besonders Frauen, die öffentlich über Karriere, Ehrgeiz oder Rollenbilder sprechen, seien häufig stärker personalisierten Bewertungen ausgesetzt. Die öffentliche Positionierung sei bewusst erfolgt. Seit Jahren setzt sich Meidl mit Fragen rund um Familie, Rollenbilder und berufliche Entwicklung auseinander. Die Vereinbarkeit von Kindern und Karriere zählt zu ihren Kernthemen. „Ich habe selbst viel Gegenwind erlebt, als ich während meines Jus-Studiums schwanger wurde“, erklärt sie. „Gerade deshalb halte ich es für wichtig, sichtbar zu machen, dass unterschiedliche Lebensentwürfe möglich sind.“ Ihr Anliegen sei es, individuelle Entscheidungen nicht als Widerspruch, sondern als Teil pluraler Lebensrealitäten zu verstehen.

Verantwortung statt Empfindlichkeit

Im Zentrum ihrer aktuellen Wortmeldung steht weniger die eigene Betroffenheit als eine grundsätzliche Frage nach dem Umgangston im Netz. „Hate-Kommentare sind kein Nebengeräusch des Internets. Sie prägen, was junge Menschen als normal empfinden“, sagt sie. Bleiben Beleidigungen, sexualisierte Abwertungen oder persönliche Angriffe unwidersprochen, verschöben sich gesellschaftliche Maßstäbe schleichend. Sichtbarkeit könne dann insbesondere für junge Frauen mit Abwertung verknüpft werden, während Respektlosigkeit als folgenlos wahrgenommen werde. „Deshalb halte ich es für wichtig, nicht zu schweigen“, so Meidl. „Nicht, um mich zu verteidigen – sondern um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wir online miteinander umgehen.“

Digitale Räume als kultureller Faktor

Für Meidl sind Online-Kommentare kein isoliertes Phänomen, sondern Teil eines größeren kulturellen Kontextes. „Digitale Räume formen Kultur. Und Kultur formt Haltung“, sagt sie abschließend. Aus ihrer Sicht geht es daher um mehr als eine einzelne Debatte. Die Frage, wie Diskussionen geführt werden, beeinflusse langfristig gesellschaftliche Standards. Problematische Entwicklungen klar zu benennen, sei daher eine Frage der Verantwortung – nicht der Empfindlichkeit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2026 um 13:07 Uhr aktualisiert