In Bewegung bleiben: Sonnenuntergangswanderung auf den Dobratsch

Am Freitag, dem 27. Februar 2026, lädt „Gesundes Kärnten“ in Kooperation mit den Naturfreunden zu einem ganz besonderen Naturerlebnis ein: Einer geführten Winterwanderung dem Sonnenuntergang entgegen. Treffpunkt für dieses kostenlose Bergerlebnis ist um 17 Uhr am Parkplatz der Rosstrattenhütte. Von dort aus führt die Route unter der fachkundigen Leitung der Wanderführer der Naturfreunde Kärnten hinauf Richtung Gipfel. Die Teilnehmer erwartet eine einzigartige Atmosphäre, bei der die Bewegung an der frischen Luft und das beeindruckende Panorama des Villacher Hausbergs im Vordergrund stehen.

Das solltest du mitnehmen:

Damit der Abstieg nach Sonnenuntergang sicher gelingt, ist eine Stirnlampe unbedingt erforderlich. Je nach Schneelage sind für den Aufstieg Grödel ausreichend – Schneeschuhe werden voraussichtlich nicht benötigt, sollten aber bei entsprechender Witterung mitgeführt werden. Wer möchte, kann für den Rückweg einen Schlitten für die Abfahrt mitbringen.

Gemütlicher Ausklang und Anmeldung

Nach der Wanderung besteht die Möglichkeit, den Abend bei einer gemütlichen Einkehr in der Rosstrattenhütte ausklingen zu lassen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Online-Anmeldung erforderlich.

©Land Kärnten

Bewegung als Schlüssel zu einem gesunden Leben

Regelmäßige körperliche Aktivität kann das Risiko für zahlreiche Erkrankungen deutlich senken: Dazu zählen unter anderem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs und psychische Belastungen. Auch der Knochenbau profitiert, denn Bewegung beugt Osteoporose vor und verbessert die Knochengesundheit. Kurz gesagt: Wer sich regelmäßig bewegt, lebt gesünder und trägt maßgeblich zu einem fitten Altern bei. Genau hier setzt die Initiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ an. Gemeinsam mit den Naturfreunden Kärnten will man die Bevölkerung mit einem ganzjährigen „Bewegungsbogen“ zu mehr Aktivität motivieren.